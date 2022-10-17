Як можуть виїхати з України чоловіки, які мешкають в інших країнах: пояснення — Finance.ua

Як можуть виїхати з України чоловіки, які мешкають в інших країнах: пояснення Вчора 16:07 — Особисті фінанси

Як можуть виїхати з України чоловіки, які мешкають в інших країнах: пояснення

Воєнний стан в Україні все ще не скасували, а це означає що військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати межі країни. Проте, громадянам, які до початку війни проживали за кордоном на постійній основі, дозволено перетин кордону, але за певних умов.

Про це сказали в Державній прикордонній службі України.

Зокрема, таким особам знадобляться відповідні відмітки у паспортному документі, згідно зі статтею 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду громадян України».

Таку відмітку ставлять у міграційній службі чи дипломатичній установі України — у ній вказується назва країни і дата.

Візи іноземних країн не вважаються підставою для дозволу на виїзд з України, адже вони не підтверджують постійне проживання у цих країнах.

Що стосується чоловіків з подвійним громадянством — України та іншої країни світу. Такі особи вважаються громадянами України до моменту, поки підставу втрати чи припинення громадянства не підтвердять указом Президента України. А це означає, що вони не мають права покидати країну під час воєнного стану тільки на підставі громадянства іншої країни. Вся річ у тому, що Закон України не допускає подвійного громадянства. Тому для виїзду з країни спершу доведеться припинити громадянство України, а тоді перетинати кордон з паспортом громадянина іншої країни.

Довідка Finance.ua:

раніше уряд анонсував, що з 1 вересня на порталі «Дія» має запрацювати нова послуга — єВідрядження. У Європейській Бізнес Асоціації проаналізували, чому система досі не працює і як уряд пропонує українцям перетинати кордон;

військовозобов’язані чоловіки можуть виїхати за кордон для супроводу хворої дружини або дитини на лікування під час воєнного стану.

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