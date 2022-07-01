Як купити землю для інвестицій: корисні поради — Finance.ua

Як купити землю для інвестицій: корисні поради Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Як купити землю для інвестицій: корисні поради

Хоча в Україні існує дев’ять видів цільових призначень землі, ми розповімо насамперед про землі сільськогосподарського призначення (для ведення товарного с/г виробництва).

Основу цих земель становлять паї, розподілені у 1990-х роках між 6,9 мільйона працівників колгоспів та колгоспних пенсіонерів. Таких земель налічується 27,7 мільйона гектарів, тобто цифри щодо купівлі-продажу земель, наведені на початку статті, дають нам розуміння: ринок потенційних інвестицій просто гігантський.

Способів купівлі землі існує кілька — від традиційного пошуку на майданчиках безкоштовних оголошень і фізичного пошуку «в полі» — серед знайомих або банального об’їзду сіл, до купівлі на електронних майданчиках, які спеціально для цього створені.

Плюси та мінуси різних способів пошуку землі

Найбільшим недоліком пошуку земельної ділянки в інтернеті чи «в полі» є те, що переважна більшість продавців не розуміють, що саме вони продають. Ідеться про те, що до земель сільськогосподарського призначення належать не лише землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а й, наприклад, присадибні ділянки чи землі для ведення особистого селянського господарства. Ці нюанси мало хто розуміє, а пошук вони значно ускладнять.

Те ж саме стосується і пошуку «в полях», однак, якщо ви маєте добрі стосунки з головою сільради чи в місцевому відділі Державного земельного кадастру, це значно полегшить вам життя. Як правило, ці люди добре розуміються на предметі та, крім того, мають непогані зв’язки та контакти на подальшому етапі — оформленні необхідних документів.

Окрім того, в регіонах вже існують спеціалізовані фірми, які займаються суто сільськогосподарськими землями. Варто пошукати такі ресурси і звернутися за допомогою до них. Це буде коштувати грошей, але бодай від елементарних помилок вони вас позбавлять.

З 1 липня 2021 року земельні торги ділянками можуть відбуватися у формі електронних аукціонів. Такими є, наприклад:

Для того, щоб взяти участь в аукціоні, треба пройти процедуру реєстрації на самому ресурсі, вибрати торги, які вас цікавлять і зареєструватися для участі в них.

Процедура ця нескладна, однак варто розуміти, що вирішувати щодо участі в цих аукціонах треба зважено. Слід пам’ятати, що, придбавши таку ділянку, найімовірніше, ще доведеться потім вжити заходів для юридичного захисту прав на неї та подальшої реєстрації.

Більше порад щодо купівлі сільськогосподарської землі читайте у нашому матеріалі.

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