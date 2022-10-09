Як компенсують витрати у сфері теплопостачання: роз'яснення АМКУ — Finance.ua

Як компенсують витрати у сфері теплопостачання: роз'яснення АМКУ Вчора 15:49 — Казна та Політика

Як компенсують витрати у сфері теплопостачання: роз'яснення АМКУ, www.freepik.com

Антимонопольний комітет роз’яснив методику розрахунку компенсації обгрунтованих витрат підприємства, що надає послуги у сфері теплопостачання.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

У документі, затвердженому 6 жовтня, також описуються механізми контролю та перегляду такої компенсації.

Зокрема, у роз’ясненні зазначено основні умови та способи здійснення розрахунку, які мають застосовуватись. Насамперед сума компенсації не повинна перевищувати обсяг підтримки, необхідний для покриття виключно собівартості виробництва послуг з теплопостачання, та обгрунтований прибуток від цих послуг.

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При цьому враховуються всі надходження, отримані внаслідок надання послуг, незалежно від того, чи є вони державною допомогою. Наприклад, для розрахунку витрат на послуги теплопостачання надавач держдопомоги може керуватися «Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання». Цей документ визначає загальні вимоги щодо формування запланованих витрат.

АМКУ також вказав на способи недопущення виплати надлишкової компенсації. Наприклад, щоб уникнути переплати одержувач повинен забезпечити відображення руху коштів, які можуть надходити субсидіями або асигнуваннями з бюджету за рахунком 48 «Цільове фінансування та цільові надходження».

Для документального підтвердження факту, що виплачена компенсація відповідає різниці між фактичними доходами та витратами, постачальник може використати річну фінансову звітність одержувача. Відповідно до законодавства, вона підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.

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УБР За матеріалами:

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