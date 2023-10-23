Як IT-спеціалісти шукають роботу (інфографіка) — Finance.ua

Як IT-спеціалісти шукають роботу (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як IT-спеціалісти шукають роботу (інфографіка)

Найчастіше нову роботу українські ІТ-спеціалісти знаходять через Djinni.co та рекомендації. Близько половини айтівців отримують пропозиції від рекрутерів через LinkedIn.

Про це свідчать дані дослідження Dou.ua.

Інфографіка: Dou.ua

Як шукають роботу ІТ-спеціалісти

Цього року Djinni. со став основним місцем, де айтівці знаходили роботу: 23% знайшли свою нинішню (чи попередню — для тих, хто зараз не працює) саме через цей сервіс. Рекомендації друзів та колег опустилися на друге місце — завдяки ним роботу знайшли 20% айтівців.

Компанії та рекрутери шукають фахівців і самостійно: 16% айтівців нинішню роботу запропонувала сама компанія. Але у 2023 році таке трапляється рідше, ніж раніше: лише 11% фахівців роботодавці самі запропонували вакансію, хоча два роки тому таких було 18%.

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Помітно знизилась роль курсів при ІТ-компаніях у працевлаштуванні фахівців. Цього року лише 2% тих, хто знайшов нову роботу, зробили це завдяки навчанню в компанії, хоча три роки тому випускники таких курсів становили 10%.

Інфографіка: Dou.ua

Завдяки Djinni. со цьогоріч найчастіше знаходили роботу як досвідчені айтівці, так і початківці. Але найкориснішим сервіс став для фахівців з досвідом 2−5 років: 39% тим, хто знайшов нову роботу цьогоріч, вдалося це через Djinni.со.

Більш досвідчених фахівців часто знаходять через LinkedIn (21%) або через прямі контакти (17%). Для фахівців з досвідом до двох років рекомендації друзів і колег частіше допомагають знайти роботу, ніж їхнім досвідченішим колегам.

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Серед айтівців різних спеціалізацій частіше за інших роботу через Djinni. со знаходили розробники, тестувальники, РМ та аналітики. Фахівців з DevOps та SRE частіше за інших шукали через LinkedIn та прямі контакти, а дизайнерів — через рекомендації.

Інфографіка: Dou.ua

Кому найчастіше пишуть рекрутери

Загалом пошук роботи нині — складний процес. Лише 19% айтівців вважають, що їм було б легко знайти зараз нову роботу. Серед новачків в ІТ таких лише 2%. Навіть серед фахівців з досвідом від п’яти років лише чверть вважають, що зможуть легко знайти нову роботу.

Найбільш оптимістичні фахівці з DevOps та SRE — 42% з них думають, що їм буде легко знайти нову роботу. Найпохмуріші прогнози дають тестувальники та HR / рекрутери: понад 75% з них вважають, що знайти нову роботу їм було б важко.

Фахівці, які виїхали за кордон, лише трохи оптимістичніші, ніж фахівці в Україні. За кордоном 23% українських айтівців думають, що легко знайдуть нову роботу, а в Україні таких 18%. Найважче це зробити фахівцям з Харкова та Івано-Франківська — понад 75% з них вважають, що їм було б важко працевлаштуватися.

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Активність рекрутерів на LinkedIn продовжує зменшуватися. Цього року вони писали 51% айтівців, в той час як торік — 62%, а до війни 80% айтівців отримували пропозиції від рекрутерів через LinkedIn. Кілька разів на тиждень пропозиції від рекрутерів отримують лише 7% айтівців, а рік тому таких було 22%.

Найчастіше через LinkedIn рекрутери шукають фахівців, які мають більш як п’ять років досвіду, а також фахівців з DevOps / SRE, Data Science та аналітиків.

Фахівці за кордоном дещо частіше отримують повідомлення від рекрутерів — про це сказали 55% тих, хто зараз за кордоном, і 44% тих, хто в Україні. В Україні найчастіше пишуть фахівцям з Києва (49%), Львова (48%) і Вінниці (47%).

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