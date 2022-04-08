Як ФОПам сплачувати ЄСВ за І квартал через війну — Finance.ua

Як ФОПам сплачувати ЄСВ за І квартал через війну

Вчора 10:09 — Особисті фінанси

Наближається 19 квітня — граничний день для підприємців зі сплати ЄСВ за І квартал. Через збільшення МЗП треба було б сплатити, як мінімум, 4290 грн за І кв. 2022 року. Але через війну всі ФОПи мають сплачувати ЄСВ тільки за січень-лютий у сумі 2860 грн.

Рахунки для сплати

Нагадаємо, що 4 січня Держказначейство повідомило про розміщення на своєму сайті нових реквізитів рахунків для сплати податків та зборів з 1 січня 2022 року. З цієї дати сплачені суми за старими рахунками будуть повертатися платникам, як нез’ясовані надходження. Проте ні у повідомленні Держказначейства, ні у аналогічному повідомленні ДПС не згадується про рахунки з ЄСВ.

Натомість на сайті ДПС в рубриці «Реєстри» залишається незмінним окремий реєстр щодо рахунків з ЄСВ. Його було розміщено ще на початку 2021 року.

Отже, рахунки з ЄСВ цього разу на початку року вирішили не змінювати. Відповідно у 2022 році продовжують діяти рахунки 2021 року. Але краще, перш ніж платити ЄСВ, перевірити реквізити рахунку, зокрема, в рубриці «Стан розрахунків з бюджетом» в Е-кабінеті.

Нагадуємо, що для категорії платників ЄСВ — ФОП та самозайнятих осіб передбачено символ «204». А рахунок для сплати (цифри з дев’ятнадцятої по двадцять першу літерно-цифрового номера рахунку) відповідає категорії платника ЄСВ.

Мінімальний та максимальний розмір ЄСВ за I квартал

За Законом про Держбюджет на 2022 рік, з 1 січня розмір мінімальної зарплати збільшився до 6500 грн. Відповідно мінімальний місячний страховий внесок з ЄСВ у І кварталі становить 6500×22% = 1430 грн. Тож за І квартал 2022 року мінімальна сума ЄСВ до сплати за себе у ФОП, незалежно від системи оподаткування і групи, мала становити 4290 грн (1430*3).

При цьому максимальна база для нарахування ЄСВ з 1 січня 2022 року — 97500 грн. Таким чином, максимальний розмір місячного страхового внеску за місяць І кварталу становитиме: 97500×22% = 21450 грн. Тобто за І квартал 2022 року максимальний розмір ЄСВ до сплати за себе становить для підприємців 64350 грн.

Але війна підкоригувала правила сплати ЄСВ.

ФОПи—"єдинники" (так само, як ФОП на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства) звільняються від сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року.

Відповідно до Закону про ЄСВ платники, які скористаються цією пільгою, розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюють за період, в якому відповідно єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Це також не позбавляє права добровільно сплачувати ЄСВ за себе та зазначати суми такого ЄСВ в декларації з метою отримання страхового стажу.

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Тож виходить, що всі ФОПи повинні сплатити ЄСВ за себе тільки за два місяці І кварталу — січень-лютий у сумі 2860 грн. За березень вони мають право вже не сплачувати ЄСВ.

Окремо нагадаємо, що ще з 2021 року діють окремі пільги щодо несплати ЄСВ.

Хто з ФОП звільняється від сплати ЄСВ?

З 1 січня 2021 року ФОП на загальній системі оподаткування можуть не сплачувати за себе ЄСВ у разі відсутності прибутку.

Тобто, якщо ФОПом не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Якщо в певному місяці (або навіть і році) оподаткованого ПДФО та ВЗ чистого доходу в самозайнятої особи не буде, то він має право не визначати базу нарахування ЄСВ, а отже і не платити ЄСВ за такий період.

Проте слід пам’ятати про правило — немає сплати ЄСВ, немає і страхового стажу за цей період. Тому платити ЄСВ за відсутності поточного підприємницького доходу чи ні, кожен ФОП визначає самостійно.

Якщо ФОП (як «загальники», так і «єдинники») одночасно перебувають у трудових відносинах, то вони можуть не платити ЄСВ за себе. Це правило теж діє з 1 січня 2021 р. Але лише за умови, що роботодавець за основним місцем сплатив за них ЄСВ у розмірі не менше за мінімальний страховий внесок.

Якщо у певному місяці роботодавець сплатив ЄСВ, але менше мінімального страхового внеску, то такі самозайняті особи ЄСВ за себе платитимуть. І в розмірі не менше мінімального внеску (а не різниці, як роз’яснювалося на початку 2021 року)! Про це наголошує ДПС ось тут . Тобто такі ФОП мають сплатити за кожен такий місяць у I кварталі 2022 року не менше ніж 1430 гривень. Однак у березні 2022 року вони цього робити не зобов’язані.

Чи буде штраф, якщо не сплатити ЄСВ у зазначені строки?

Зараз не буде, як не буде і пені. І для цього наразі є цілих дві підстави.

Законом № 540 та Законом № 591 передбачається, що за несвоєчасну сплату ЄСВ штрафи і пеня не застосовуються до останнього дня дії місяця карантину включно. А карантин діє до 31 травня 2022 року. Відповідно, до цієї дати не буде фінансових штрафів і пені.

До того ж Законом № 2120 передбачено, що на час воєнного стану штрафів за несплату ЄСВ, як фінансових, так й адміністративних не буде.

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