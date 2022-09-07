Як довести упущену через війну вигоду — поради Мін'юсту — Finance.ua

Як довести упущену через війну вигоду — поради Мін'юсту Вчора 19:00

З початку бойових дій на території України багато власників бізнесу зазнали величезних збитків: у когось знищено або пошкоджено майно, хтось не отримав вигоду від господарської діяльності через неможливість її провадження в умовах війни.

Про це йдеться в повідомленні Мін’юсту.

Упущена вигода ‒ це доходи, які особа могла б реально отримати за звичайних обставин, якби її право не було порушене.

Оскільки методика визначення упущеної вигоди наразі опрацьовується і окремого механізму немає, використовуються правила її визначення як у довоєнні часи.

Тож, потрібно зібрати доказову базу, яка б свідчила про те, що підприємство реально могло б одержати вигоду, але не одержало її через воєнні дії, а також довести наявність причинно-наслідкового зв’язку між діями агресора і неотриманням доходу. У кожному конкретному випадку доказова база буде різна.

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Наприклад, доказовою базою може бути наказ про оголошення простою у воєнний час, договори на поставку послуг або товарів у цей час ‒ вбачається причинно-наслідковий зв’язок, якщо послуга або товар не були у цей час поставлені.

Для документування неотримання доходу через воєнні дії (упущену вигоду) можна провести аудит чи експертну оцінку вартості підприємства за період з 24 лютого 2022 року. Таким способом буде зафіксовано зниження чи повна відсутність доходів або вартості активів підприємства початок вторгнення російської федерації на територію України.

У разі прийняття змін до законодавства Порядок може бути змінено.

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