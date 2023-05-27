Як долар підкорив світ — Finance.ua

Як долар підкорив світ Сьогодні 10:27

Як долар підкорив світ

США — відносно молода держава. Свою незалежність від Великої Британії вона виборола в 1776-му, тобто майже 250 років тому. Чи вірили тоді батьки-засновники, що їхня країна зможе не тільки перегнати колишню метрополію, а й посісти провідне місце в політичній, економічній ба навіть культурній площині цілого світу? Вони, заклавши міцний державотворчий фундамент, на який сперлося американське суспільство, все для цього зробили.

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Як долар підкорив світ

У контексті набуття США потужної економічної влади показовим є той факт, що під час обох світових війн на американську територію не впала жодна бомба, за винятком Перл-Харбора у 1941 році.

Значна частина Європи впродовж XX століття двічі лежала в руїнах, тоді як економіка США не тільки не постраждала, а й зміцніла завдяки інтенсивним військовим постачанням.

Після вступу США у війну виробничі потужності збільшилися на третину, виробництво сільськогосподарської продукції - на 32%. У 1945 році частка Сполучених Штатів у світовому виробництві зросла до 60%, частка у світовому експорті - до 40%.

За підсумками війни США залишилися єдиною з розвинутих держав світу, чия економіка відчула позитивний ефект. Америка запропонувала західноєвропейським країнам «План Маршалла» — економічну допомогу у вигляді кредитів, інвестицій та безкоштовного постачання товарів. Таку ж допомогу американці пропонували й СРСР, але радянське керівництво її відкинуло.

Саме після Другої світової війни США стали найбільшою економічною державою у світі.

Заснована у 1944 році Бреттон-Вудська система закріпила статус долара США як світової резервної валюти. Відповідно до умов цієї системи, країни Західної Європи, а також Канада, Японія та Австралія зобов’язалися прив’язати курси своїх валют до американського долара. Сполучені Штати ж узяли на себе обов’язок обмінювати долари США на золото за курсом 35 дол. за унцію.

Ця система була покликана врегулювати обмінні курси валют , що потребувалося для відбудови післявоєнних економік.

Для підтримки системи були засновані Міжнародний валютний фонд та Міжнародний банк реконструкції та розвитку, що сьогодні входить до Групи Світового банку.

Штаб-квартира Світового банку розміщується у Вашингтоні, США мають найбільшу частку голосів в управлінні, а за ними йдуть союзники США — Японія, Німеччина, Франція і Велика Британія. Штаб-квартира МВФ також розміщена в американській столиці.

15 серпня 1971 року президент Річард Ніксон видав указ про скасування прив’язки долара США до золота. Відтоді долар та інші провідні валюти перейшли від фіксованого режиму обмінного курсу до плаваючого, тобто ринкового визначення вартості валют. У 1976 році нова реальність була затверджена як Ямайська валютна система, яка існує по сьогодні.

«Через пряму доларизацію, офіційну прив’язку чи фактичну валютну прив’язку долар слугує валютою або валютним замінником більшої кількості країн, ніж будь-яка інша валюта. Оскільки у Штатах розташований найбільший фінансовий центр у світі (Нью-Йорк), а їхні найближчі союзники мають два наступні за значенням (Лондон і Токіо), то ця країна може функціонально встановлювати правила глобальної економіки», — пише історик Брет Деверьо у своєму блозі.

Від позиції США залежить поповнення лав Світової організації торгівлі (Україна набула повноправного членства в СОТ 16 травня 2008 року. — Ред.).

Окрім того, Сполучені Штати ініціюють економічні санкції проти держав, які загрожують національній безпеці США або порушують міжнародні принципи демократії.

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