Як діє державна програма протезування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як діє державна програма протезування

Особисті фінанси
57
Як діє державна програма протезування
Як діє державна програма протезування
В Україні діє Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними й іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби (набув чинності у 2012 році, мав низку оновлень).
Документ передбачає види протезів, строки експлуатації, кількість одиниць, які може отримати громадянин безкоштовно.
Згідно з ним, всі громадяни мають право на безоплатне протезування, а саме:
  • військовослужбовці та службовці правоохоронних органів, ветерани;
  • постраждалі від війни цивільні громадяни;
  • люди з інвалідністю, які отримали інвалідність не через бойові дії;
  • діти з інвалідністю, діти з порушеннями опорно-рухового апарату.
Право на безоплатне протезування мають не тільки військовослужбовці, а й цивільні громадяни будь-якого віку.
Безоплатне протезування поширюється не тільки на втрати кінцівок унаслідок війни, а й решту випадків: вроджені патології, хвороби, побутові травми.
Українські клініки мають досвід і досягнули рівня в реконструкції тіла, протезуванні кінцівок, трансплантації шкіри тощо. Тож, щоб отримати відповідні послуги, нашим громадянам немає потреби їхати за кордон.
Зокрема, учасники бойових дій отримують фахову допомогу з протезування/ортезування виключно в Україні. Військовослужбовців забезпечують двома видами протезів — механічними й електричними. Однак у найскладніших випадках та за відсутності технологій в Україні пацієнтів-військовослужбовців направляють на протезування за кордон.
Читайте більше в нашій статті:

Протезування в Україні 2024: програми, можливості, ціни

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.