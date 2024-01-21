Як діє державна програма протезування — Finance.ua

Як діє державна програма протезування Сьогодні 09:32 — Особисті фінанси

Як діє державна програма протезування

В Україні діє Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними й іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби (набув чинності у 2012 році, мав низку оновлень).

Документ передбачає види протезів, строки експлуатації, кількість одиниць, які може отримати громадянин безкоштовно.

Згідно з ним, всі громадяни мають право на безоплатне протезування , а саме:

військовослужбовці та службовці правоохоронних органів, ветерани;

постраждалі від війни цивільні громадяни;

люди з інвалідністю, які отримали інвалідність не через бойові дії;

діти з інвалідністю, діти з порушеннями опорно-рухового апарату.

Право на безоплатне протезування мають не тільки військовослужбовці, а й цивільні громадяни будь-якого віку.

Безоплатне протезування поширюється не тільки на втрати кінцівок унаслідок війни, а й решту випадків: вроджені патології, хвороби, побутові травми.

Українські клініки мають досвід і досягнули рівня в реконструкції тіла, протезуванні кінцівок, трансплантації шкіри тощо. Тож, щоб отримати відповідні послуги, нашим громадянам немає потреби їхати за кордон.

Зокрема, учасники бойових дій отримують фахову допомогу з протезування/ортезування виключно в Україні. Військовослужбовців забезпечують двома видами протезів — механічними й електричними. Однак у найскладніших випадках та за відсутності технологій в Україні пацієнтів-військовослужбовців направляють на протезування за кордон.

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