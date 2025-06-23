Як CRM допоможе масштабувати бізнес технологічній компанії: на прикладі Ajax — Finance.ua

Як CRM допоможе масштабувати бізнес технологічній компанії: на прикладі Ajax Сьогодні 21:52

Як CRM допоможе масштабувати бізнес технологічній компанії: на прикладі Ajax

Українська технологічна компанія Ajax поділилася десятирічним досвідом масштабування — починаючи з гаражного стартапу до бренду № 1 в Європі та № 3 у світі в напрямку захисту від вторгнень у власність.

Як має відбуватися масштабування бізнесу, на основі яких інструментів і якої бізнес-архітектури — розповів CMO Ajax Systems Валентин Гриценко під час конференції ROMI , що відбулася у Києві 20 червня 2025 року.

«Ми активно розвиваємо для себе нові напрямки. Це і відеоспостереження, і комфорт, і пожежна безпека, що загалом ще більше нам ускладнює задачу з масштабування, тому що стає все більше параметрів, за якими треба слідкувати та рухати їх вперед», — розповідає Гриценко.

Модель масштабування 1.0

«Наша модель № 1 була схожа на такий самокат, де все треба було робити власноруч. Ми працюємо в сегменті B2B2C, тобто кінцевому клієнту (домовласнику-власнику-бізнесу). Нічого самостійно не продаємо і не надаємо ніяких послуг. У нас є дистриб’ютор і наші партнери, які безпосередньо продають все кінцевому клієнту. Як компанія, ми маємо фінансові зв’язки лише з дистриб’юторами. І, відповідно, в цій моделі все, чим могли керувати, це була робота саме з дистриб’юторами — як багато вони у нас купують, — зазначає представник Ajax. — Через таку модель команда продажів фокусувалася переважно на тому, щоб якомога більше продати дистриб’юторам. Компанія використовувала різні інструменти, аби зробити це якомога краще, але все доходило до того, що потім дистриб’ютор міг бути перевантажений продукцією компанії, а це означало, що наступного кварталу він нічого не купить. У такій моделі компанія не впливала на те, що відбувається з партнерами, які безпосередньо продають товар кінцевим клієнтам».

Модель масштабування 2.0

Надалі Ajax перейшла до формату формувань локальних команд у різних регіонах світу — вони працюють у межах регіону, спілкуються з дистриб’юторами та партнерами, намагаючись впливати на них через зустрічі та кампанії. Проте дистриб’ютор залишався провідною ланкою між компанією і клієнтом. Через це компанія ніяк не могла прослідкувати вплив на нього.

«Почали думати про те, які у нас загалом існують дані в компанії. Ajax — це продукт інтернету речей. Відповідно, у цього продукту є сервер, який накопичує багато даних: які продукти активуються, яким партнерам тощо. Але історія була ще в тому, що ці дані не були ніяк зіставлені з нашою ERP та CRM. Плюс всі наші маркетингові активності, які ми проводили… Усі ці дані накопичувалися локально в різних інструментах. Тож ми почали це все „дружити“. І зараз ми вивели єдині інструменти для всієї компанії, які дозволяють, бачити дуже детальні дані щодо наших партнерів і кампаній», — розповідає Гриценко.

Зараз компанія використовує 6 продуктів внутрішньої аналітики:

commercial machine

marketing machine

sales machine

product machine

distribution machine

regional reports

Що це дало?

Завдяки об’єднанню даних вдалося створити єдиний профіль партнера, що дозволило бачити наскрізну аналітику використання та продажу продуктів. З’явилася можливість аналізувати, як продукт заходить на ринок в різних регіонах, і моніторити відтік клієнтів. Для команди продажів були автоматизовані звіти, щомісяця, з інформацією про клієнтів, у яких спостерігається просадка, що дозволяє вживати заходів для їх деактивації. Покращилось прогнозування. Команда продажів отримала реальні цифри по партнерам, включаючи обсяги встановленої продукції, що допомагає уникнути перебільшень з боку клієнтів. Маркетологи отримали можливість оцінювати вплив маркетингових активностей на зростання партнерів, будувати партнерські мотиваційні програми та робити точнішу сегментацію партнерів.

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Спікер зазначив, що компанія отримала можливість бачити реальний вплив маркетингових активностей на зростання партнерів, оцінювати ROMI (Return on Marketing Investment) в реальному часі, відстежувати різні активності (офлайн-івенти, виставки, roadshow, семінари, вебінари) та аналізувати зміни в поведінці партнерів після контакту.

Оцінка ROMI в реальному часі

Також, за словами Гриценка, компанія змогла побачити Real-Time ROMІ.

трекінг різних активностей (виставки, діджитал, офлайн-івенти, вебінари);

аналіз змін в поведінці партнерів після контакту у CRM системі;

мультиканальна атрибуція з урахуванням коефіцієнтів та атрибуційних вікон для кожного каналу.

Зазначимо, компанія Ajax, що є найбільшим у Європі виробником систем безпеки, працює в Україні понад 11 років. Ajax Systems пропонує комплексні рішення для захисту як житлових, так і комерційних об’єктів різного масштабу. Серед клієнтів компанії 4+ мільйони користувачів у понад 180 країнах.

Компанія активно підтримує українську армію та оборонні проєкти, а також бере участь у благодійних та соціальних ініціативах.

У перші ж дні повномасштабного вторгнення росії на територію України розробили застосунок «Повітряна тривога», що надсилає сповіщення про шість типів загроз у реальному часі.

Підтримують фонди «Повернись живим», «Сергій Притула», Help Ukraine Center і United24, закликаючи користувачів додатка до донатів.

Таким чином уже зібрали понад 13 млн грн донатів на різні проєкти.

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