Як часто українські ІТ-фахівці використовують ШІ в роботі — Finance.ua
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Як часто українські ІТ-фахівці використовують ШІ в роботі

Технології&Авто
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Як часто українські ІТ-фахівці використовують ШІ в роботі
Як часто українські ІТ-фахівці використовують ШІ в роботі
Українські айтівці активно ознайомлюються зі штучним інтелектом: 57% фахівців уже випробували його.
Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.
Найпопулярніший — ChatGPT. 51% респондентів намагалися перекласти на нього свої робочі задачі. Найчастіше пробували маркетологи (78% мають досвід використання), керівники найвищого рівня (70%) та фахівці з продажів і розвитку бізнесу (68%).
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На другому місці — Copilot. Ним користуються 16% СТО/Director of Engineering, 15% розробників, 9% фахівців з Data Science та Big Data і 7% DevOps/SRE.
Серед креативних спеціалізацій найбільш популярний Midjourney: його обирають 27% дизайнерів, 24% геймдизайнерів, 17% маркетологів.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua

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