Як часто українські ІТ-фахівці використовують ШІ в роботі — Finance.ua

Як часто українські ІТ-фахівці використовують ШІ в роботі Сьогодні 22:45 — Технології&Авто

Як часто українські ІТ-фахівці використовують ШІ в роботі

Українські айтівці активно ознайомлюються зі штучним інтелектом: 57% фахівців уже випробували його.

Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.

Найпопулярніший — ChatGPT. 51% респондентів намагалися перекласти на нього свої робочі задачі. Найчастіше пробували маркетологи (78% мають досвід використання), керівники найвищого рівня (70%) та фахівці з продажів і розвитку бізнесу (68%).

На другому місці — Copilot. Ним користуються 16% СТО/Director of Engineering, 15% розробників, 9% фахівців з Data Science та Big Data і 7% DevOps/SRE.

Серед креативних спеціалізацій найбільш популярний Midjourney: його обирають 27% дизайнерів, 24% геймдизайнерів, 17% маркетологів.

Інфографіка: Dou.ua

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