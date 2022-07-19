Як безпечно розпоряджатись кредитними коштами — Finance.ua

Як безпечно розпоряджатись кредитними коштами Вчора 14:45 — Фінтех і Картки

Як безпечно розпоряджатись кредитними коштами

Кредитна картка може стати гарною підмогою у воєнний час. Вона може бути безпечним гаманцем і безкоштовним кредитом. Все залежить від ваших знань про неї та того, як ви використовуєте її можливості.

новому Спецпроєкті Finance.ua разом з Ідея Банком розібрались, що потрібно враховувати позичальнику, щоб користуватися кредитними коштами найефективніше.

5 головних правил:

1. Правила безпеки: ліміти на платежі,фінансовий номер та 3D-secure. Подбайте про увімкнений фінансовий номер та наявність послуги 3D-secure, нікому ніде в жодному разі не розголошуйте конфіденційні дані карток. Встановіть нульовий ліміт на онлайн-платежі та підвищуйте його перед кожною конкретною покупкою. Другий варіант — заведіть окрему віртуальну картку для розрахунків в інтернеті. Тримайте її завжди порожньою та поповнюйте потрібною сумою перед покупкою.

2. Вивчіть регламент роботи банку з платежами. Дізнайтесь у банку, як довго будуть йти платежі, надіслані тим чи іншим способом, та враховуйте цей строк при погашенні боргу за кредиткою. Найкраще робити це за 3-5 днів до настання розрахункової дати.

3. Усі кредитки мають пільговий період, але не у всіх він рахується однаково. Уважно читайте умови надання пільгового періоду в договорі та встановіть на телефон нагадування за 3-4 дні до його закінчення, зважайте на вихідні.

4. Коли є сенс знімати готівку з кредитки. Знімати готівку з кредитної картки за рахунок ліміту майже завжди дуже дорого. За рідкісними винятками.

5. Закрийте кредитки, якими не користуєтеся. Залиште тільки ті картки, які недорогі в обслуговуванні і якими ви справді користуватиметеся. Всі інші краще закрити та отримати у банку довідку про закриття карткового рахунку.

Кредитка здатна зробити ваше життя набагато зручнішим.Головне — підібрати ту картку, яка підійде вам найкраще, і правильно нею користуватися.

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