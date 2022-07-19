Як безпечно розпоряджатись кредитними коштами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як безпечно розпоряджатись кредитними коштами

Фінтех і Картки
282
Як безпечно розпоряджатись кредитними коштами
Як безпечно розпоряджатись кредитними коштами
Кредитна картка може стати гарною підмогою у воєнний час. Вона може бути безпечним гаманцем і безкоштовним кредитом. Все залежить від ваших знань про неї та того, як ви використовуєте її можливості.
У новому Спецпроєкті Finance.ua разом з Ідея Банком розібрались, що потрібно враховувати позичальнику, щоб користуватися кредитними коштами найефективніше.

5 головних правил:

1. Правила безпеки: ліміти на платежі,фінансовий номер та 3D-secure. Подбайте про увімкнений фінансовий номер та наявність послуги 3D-secure, нікому ніде в жодному разі не розголошуйте конфіденційні дані карток. Встановіть нульовий ліміт на онлайн-платежі та підвищуйте його перед кожною конкретною покупкою. Другий варіант — заведіть окрему віртуальну картку для розрахунків в інтернеті. Тримайте її завжди порожньою та поповнюйте потрібною сумою перед покупкою.
2. Вивчіть регламент роботи банку з платежами. Дізнайтесь у банку, як довго будуть йти платежі, надіслані тим чи іншим способом, та враховуйте цей строк при погашенні боргу за кредиткою. Найкраще робити це за 3-5 днів до настання розрахункової дати.
3. Усі кредитки мають пільговий період, але не у всіх він рахується однаково. Уважно читайте умови надання пільгового періоду в договорі та встановіть на телефон нагадування за 3-4 дні до його закінчення, зважайте на вихідні.
4. Коли є сенс знімати готівку з кредитки. Знімати готівку з кредитної картки за рахунок ліміту майже завжди дуже дорого. За рідкісними винятками.
5. Закрийте кредитки, якими не користуєтеся. Залиште тільки ті картки, які недорогі в обслуговуванні і якими ви справді користуватиметеся. Всі інші краще закрити та отримати у банку довідку про закриття карткового рахунку.
Кредитка здатна зробити ваше життя набагато зручнішим.Головне — підібрати ту картку, яка підійде вам найкраще, і правильно нею користуватися.

Користування кредиткою: правила воєнного часу 💳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.