Як безпечно кермувати в спеку: поради для водіїв — Finance.ua

Як безпечно кермувати в спеку: поради для водіїв Сьогодні 22:14 — Технології&Авто

Як безпечно кермувати в спеку: поради для водіїв

Патрульна поліція України підготувала поради для водіїв щодо безпечного кермування влітку. УНН пропонує водіям ознайомитися з цими порадами.

Що ж робити, щоб не заснути за кермом:

добре виспіться перед поїздкою (здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед поїздкою поспіть якнайдовше);

уникайте поїздок за кермом в години, коли ви зазвичай спите;

перед поїздкою не вживайте ліки, які викликають сонливість;

підтримуйте розмову з пасажирами — це відмінно стимулює роботу головного мозку;

тримайте салон авто в прохолоді, це вас збадьорить;

під час зупинки займайтеся фізичними вправами або дрімайте 15−20 хвилин.

Як зрозуміти, що виникла сонливість і варто зупинитися?

ви зловили себе на думці, що щойно моргнули (коли не хочеться спати, моргання відбувається так швидко, що ми цього не помічаємо, а коли хочеться спати — повіки важчають і закриваються повільно);

ви часто позіхаєте й важко тримати очі відкритими;

не можете згадати, який останній дорожній знак проїхали;

руки стали важкими, ви мимоволі відпускаєте педаль газу.

«Усе це — ознаки втоми мозку й сонливості. Тому негайно на узбіччя. Пам’ятайте: перемогти сон можна тільки сном», — наголосили патрульні.

До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.