Як безпечно кермувати в спеку: поради для водіїв — Finance.ua

Як безпечно кермувати в спеку: поради для водіїв
Патрульна поліція України підготувала поради для водіїв щодо безпечного кермування влітку. УНН пропонує водіям ознайомитися з цими порадами.
Що ж робити, щоб не заснути за кермом:
- добре виспіться перед поїздкою (здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед поїздкою поспіть якнайдовше);
- уникайте поїздок за кермом в години, коли ви зазвичай спите;
- перед поїздкою не вживайте ліки, які викликають сонливість;
- підтримуйте розмову з пасажирами — це відмінно стимулює роботу головного мозку;
- тримайте салон авто в прохолоді, це вас збадьорить;
- під час зупинки займайтеся фізичними вправами або дрімайте 15−20 хвилин.
Як зрозуміти, що виникла сонливість і варто зупинитися?
- ви зловили себе на думці, що щойно моргнули (коли не хочеться спати, моргання відбувається так швидко, що ми цього не помічаємо, а коли хочеться спати — повіки важчають і закриваються повільно);
- ви часто позіхаєте й важко тримати очі відкритими;
- не можете згадати, який останній дорожній знак проїхали;
- руки стали важкими, ви мимоволі відпускаєте педаль газу.
«Усе це — ознаки втоми мозку й сонливості. Тому негайно на узбіччя. Пам’ятайте: перемогти сон можна тільки сном», — наголосили патрульні.
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