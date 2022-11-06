Як багатодітній матері подати через особистий кабінет заяву на пенсію в 50 років – відповідь ПФУ — Finance.ua

Як багатодітній матері подати через особистий кабінет заяву на пенсію в 50 років – відповідь ПФУ Вчора 12:28 — Казна та Політика

Як багатодітній матері подати через особистий кабінет заяву на пенсію в 50 років – відповідь ПФУ

Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення ними 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. Звертатись за призначенням пенсії можна за 1 місяць до досягнення віку 50 років.

Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду.

Подати заяву на призначення пенсії в електронному вигляді можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Що для цього потрібно

Для цього необхідно мати пристрій з доступом до мережі Інтернет, кваліфікований електронний підпис (КЕП) та підготувати скан-копії необхідних документів.

Для подачі заяви потрібно виконати наступні дії:

1. Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

2. Вибрати вкладку «Заява на призначення пенсії».

3. Ознайомитись з інформацією, яка з’явиться на екрані, та перейти за посиланням «Вхід».

4. Авторизуватись за допомогою КЕП та виконати такі кроки:

у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати вкладку «Заява на призначення пенсії». Дати згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання заяви. Натиснути «Продовжити» та обрати вид пенсії — «Пенсія за віком»;

дати відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення та надати згоду на передачу та обробку своїх персональних даних;

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прикріпити скан-копії необхідних документів, у тому числі документів про народження дітей. На екрані з’явиться повна форма заяви на призначення пенсії, заповнена за результатами кроків 1-3. У разі необхідності ви можете відредагувати внесені дані;

підписати заяву за допомогою КЕП та відправити її до Пенсійного фонду України, натиснувши «Підписати та відправити в ПФУ».

За результатами опрацювання заяви ви отримаєте інформацію про стан обробки заяви та рішення щодо призначення дострокової пенсії в обраний вами спосіб.

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