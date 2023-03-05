Xiaomi зареєструвала назву для першого електромобіля марки — Finance.ua

Xiaomi зареєструвала назву для першого електромобіля марки Сьогодні 00:56 — Фондовий ринок

Компанія Xiaomi Technology зареєструвала торгову марку Modena разом із деякими варіантами кодової назви, при цьому в описі торгової марки йддеться, що вона використовуватиметься з транспортними засобами.

Раніше ходили чутки, що перший автомобіль Xiaomi під кодовою назвою Modena випускатиметься у двох версіях. Також ходили чутки, що Xiaomi розробляє другий серійний автомобіль під кодовою назвою Lemans, який має бути випущений у 2025 році.

Повідомляється, що Xiaomi інтенсивно працює над автомобілем Modena за участю понад 2300 співробітників відділу досліджень та розробок. Очікується, що перший автомобіль Xiaomi запустять у серійне виробництво у 2024 році.

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