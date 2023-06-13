Xiaomi загрожує штраф 2 млрд доларів — Finance.ua

Xiaomi загрожує штраф 2 млрд доларів Сьогодні 23:23 — Фондовий ринок

Ресурс The Tech Outlook повідомляє , що компанія Xioami має серйозні проблеми в Індії, які обійдуться їй в 2 млрд доларів.

Управління правозастосування заявило у п’ятницю, що воно повідомило Xiaomi про порушення Закону про валютне управління. Згідно з джерелом, Xiaomi звинувачують у порушеннях на загальну суму близько 660 млн. доларів. Якщо точніше, йдеться про несанкціонований переказ такої суми під виглядом роялті на закордонний рахунок.

Управління вже заарештувало відповідну суму на рахунках Xiaomi Technology India Private Limited. Однак проблема в тому, що, згідно із законом, для продовження роботи в Індії компанії доведеться заплатити штраф у розмірі трохи більше ніж 2 млрд доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.