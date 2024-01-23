Xiaomi випустить розкладачку із супутниковим зв’язком (фото) — Finance.ua
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Xiaomi випустить розкладачку із супутниковим зв’язком (фото)

Фондовий ринок
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Xiaomi випустить розкладачку із супутниковим зв’язком (фото)
Xiaomi випустить розкладачку із супутниковим зв’язком (фото)
Китайська технологічна корпорація Xiaomi планує увійти в ринок смартфонів-розкладачок зі своєю новою моделлю, яка нагадуватиме Samsung Galaxy Z Flip4. За інформацією MySmartPrice, новий смартфон, який отримав назву Mix Flip, вже пройшов сертифікацію Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT).
Однією з ключових особливостей Mix Flip є підтримка супутникового зв’язку, що дозволяє здійснювати зв’язок за допомогою супутників на низькій навколоземній орбіті, коли стільниковий зв’язок недоступний. Ця функція стає все більш затребуваною в сучасних умовах, де надійність зв’язку є критично важливою.
За даними журналістів, Mix Flip буде обладнаний потужним процесором Snapdragon 8 Gen 2, який забезпечить високу продуктивність. Також очікується, що смартфон отримає потрійну камеру з триразовим оптичним зумом та актуальну версію операційної системи Android.
Наразі супутниковий зв’язок у смартфонах не є широко розповсюдженою функцією, і її наявність відзначається лише в декількох моделях, таких як iPhone та Huawei Mate 50. Проте, у 2022 році компанія Qualcomm уклала угоди з кількома виробниками смартфонів, включаючи Xiaomi, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo та Honor, щоб забезпечити їхні пристрої підтримкою супутникового зв’язку.
Це відкриття може бути значним кроком для Xiaomi у конкуренції з іншими виробниками на ринку складних смартфонів і відкриває нові можливості для користувачів забезпечення зв’язком у найвіддаленіших куточках світу.
За матеріалами:
t4.com.ua
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