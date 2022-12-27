Xiaomi випустили першу глобальну бета-версію MIUI 14: хто отримає — Finance.ua

Xiaomi випустили першу глобальну бета-версію MIUI 14: хто отримає Сьогодні 05:26 — Технології&Авто

Xiaomi випустили першу глобальну бета-версію MIUI 14: хто отримає

Європейська спільнота Xiaomi підготувала бета-версію MIUI 14 для користувачів смартфонів Xiaomi, Redmi та POCO.

Незважаючи на те, що нова оболонка MIUI 14 поки що була офіційно представлена тільки на китайському ринку, завдяки відомому співтовариству Xiaomi.EU у вільному доступі з’явилася перша бета-версія MIUI 14 на основі Android 13 для глобальних користувачів.

Бета-версія доступна для відносно великої кількості пристроїв, серед яких, як флагманські моделі Xiaomi, так і смартфони середнього класу суббрендів Redmi та POCO.

Прошивка доступна деякими мовами і пропонує нові функції, які донедавна були доступні тільки китайським користувачам.

Список сумісних з MIUI 14 від Xiaomi.EU смартфонів:

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12s pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 11;

Xiaomi 11 Lite;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi Citizen;

Redmi K40 (POCO F3);

Redmi K40S (POCO F4);

Redmi K40 Pro;

Redmi K40 Pro +;

Redmi K50G (POCO F4 GT);

Redmi K50 Ultra (Xiaomi 12T Pro).

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