Xiaomi випустила смарт-окуляри з крутою камерою за ціною смартфона — Finance.ua
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Xiaomi випустила смарт-окуляри з крутою камерою за ціною смартфона

Технології&Авто
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Xiaomi випустила смарт-окуляри з крутою камерою за ціною смартфона
Xiaomi випустила смарт-окуляри з крутою камерою за ціною смартфона
Xiaomi презентувала своє бачення розумних окулярів Mijia Glasses Camera, розробка яких тривала два роки.
На відміну від багатьох концептів інших компаній, це реальний продукт, готовий для масового виробництва та продажу. При цьому ціну оригінального аксесуара можна порівняти з купівлею смартфона середнього класу.
Смарт-окуляри від Xiaomi мають незвичний вигляд. Вони досить громіздкі, з двома великими модулями на дужках. Важить гаджет близько 100 г. У компанії стверджують, що «орієнтована на майбутнє» камера виконана у формі зручного пристрою.
Гаджет побудований на базі неназваного восьмиядерного процесора Qualcomm, оснащений 3 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим накопичувачем на 32 ГБ. Для комунікації та зв’язку зі смартфоном передбачені модулі Wi-Fi та Bluetooth 5.0. Поки не відомо, чи можуть окуляри працювати повністю в автономному режимі.
Xiaomi випустила смарт-окуляри з крутою камерою за ціною смартфона
Новинка обладнана 0,23-дюймовим дисплеєм micro-OLED виробництва Sony із щільністю пікселів 328 ppi та максимальною яскравістю 300 ніт. Зазначається, що інформацію на гаджеті добре видно навіть у сонячну погоду. 50-мегапіксельна основна камера та «перископ» на 8 Мп у зв’язці із системою оптичної стабілізації забезпечують 5-кратний оптичний та 15-кратний цифровий зум.
Як запевняє виробник, одного заряду вбудованого акумулятора ємністю 1020 мАгод вистачає на 100 хвилин безперервного запису відео. Магнітне заряджання потужністю 10 Вт дозволяє заповнити 80% енергії за 30 хвилин. Про можливості окулярів відомо не так багато. З їх допомогою можна записувати відео та робити фото з подальшим редагуванням на смартфоні. Крім того, пристрій здатний здійснювати переклад з однієї мови на іншу та показувати різний контент у режимі доповненої реальності.
Для перших покупців у Китаї окуляри доступні за ціною $370, в роздробі вони коштуватимуть $400.
За матеріалами:
china-review.com.ua
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