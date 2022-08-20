Xiaomi випустила Poco M4 5G на глобальному ринку — Finance.ua
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Xiaomi випустила Poco M4 5G на глобальному ринку

Фондовий ринок
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Бренд Poco, створений китайською компанією Xiaomi, анонсував на міжнародному ринку смартфон середнього рівня M4 5G, обладнаний процесором MediaTek. На апарат встановлена операційна система Android 12 із фірмовою надбудовою MIUI 13.
Xiaomi випустила Poco M4 5G на глобальному ринку
Модель Poco M4 5G дебютувала в Китаї в квітні: пристрій отримав чип Dimensity 700, 6,58-дюймовий дисплей формату Full HD+ (1080 × 2400 пікселів) з частотою оновлення 90 Гц, фронтальну камеру з 8-мегапіксельним сенсором 50+2 млн пікселів.
Глобальна версія смартфона також наділена процесором Dimensity 700 (вісім ядер із частотою до 2,2 ГГц, графічний прискорювач Arm Mali-G57 MC2, модем 5G) та 6,58-дюймовим екраном Full HD+ з частотою 90 Гц.
Водночас система камер зазнала змін. Фронтальний модуль тепер базується на 5-мегапіксельному датчику, а тильна система об’єднує блоки з 13 та 2 млн пікселів.
В оснащення входять адаптери Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac та Bluetooth 5.1, контролер NFC, інфрачервоний порт, 3,5-мм гніздо для навушників, порт USB Type-C та акумуляторна батарея ємністю 5000 мА·год з 18-Вт зарядкою.
У продаж надійдуть версії з 4 та 6 Гбайт оперативної пам’яті, наділені флеш-накопичувачем на 64 та 128 Гбайт відповідно. Ціна поки що не уточнюється.
За матеріалами:
3dnews.ru
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