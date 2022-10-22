Xiaomi випустила новий самий дешевий 70-дюймовий телевізор: ціна (фото) — Finance.ua

Xiaomi випустила новий самий дешевий 70-дюймовий телевізор: ціна (фото) Вчора 00:42 — Фондовий ринок

У Китаї презентували смарт-телевізор Redmi Smart TV A70. При невисокій вартості новинка має величезний 4K-дисплей, що займає 96% лицьової панелі та підтримує відображення одного мільярда кольорів, пише tehnofan

Redmi Smart TV A70 оснащений 70-дюймовим екраном з роздільною здатністю 3840×2160 пікселів, частотою оновлення 60 Гц, охопленням 78% колірного простору DCI-P3, а також він здатний відображати 1 мільярд кольорів. В основі телевізора лежить чотириядерний процесор A35 у парі з 1,5 ГБ оперативної пам’яті та 8 ГБ вбудованої. Також є модуль Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц, два динаміки на 10 Вт кожен, два порти USB та HDMI, інтерфейс S/PDIF, AV-вхід та мережевий порт.

Redmi Smart TV A70 може керувати іншими пристроями розумного будинку та підтримує основні протоколи проекції екрану зі смартфонів на Android та iOS, а також ноутбуків Windows та Mac.

Новинка вже з’явилася у продажу за ціною $420.

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