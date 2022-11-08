Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт — Finance.ua

Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт Вчора 02:09 — Технології&Авто

Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт

$627, Китайська компанія Xiaomi нещодавно представила недорогий пристрій MIJIA Outdoor Power Supply 1000. Продаватиметься він по повідомляє видання gizmochina.com.

Гаджет дуже компактний, має симпатичний дизайн та UL-акумулятор ємністю 280 500 мАг, що трохи більше, ніж у версії Pro, яка, до речі, коштує дещо дорожче. Але про це згодом. А щодо розглянутого девайса, то, як заявляє виробник, він може витримати поспіль 800 циклів зарядки/розрядки, після чого ефективність знизиться лише на 20%. Працювати може і в холод і в спеку, не перегрівається. За температурним режимом стежать 20 детекторів.

Потужність пристрою досягає 220 В/160 Вт, максимум — це 240 Вт, за умови застосування приводу Shengwei. Портативна електростанція розрахована на побутову та смарт-електроніку з високим енергоспоживанням, наприклад, електросковороду потужністю 1 кВт блок живитиме 1 годину. Взагалі, Xiaomi MIJIA 1000 впорається із зарядкою 13 пристроїв одночасно. Це можуть бути кухонні електроприлади: електрочайник, тостер, кавоварка; предмети побуту, типу фена, плойки; «розумні» гаджети — смартфон, фітнес-браслет, бездротові навушники, планшет та ін.

У комплект поставки входить спеціальний аппс MIJIA, що дозволяє користувачу керувати пристроєм, відстежувати рівень заряду та енергоспоживання. Портативна електростанція, крім іншого, здатна заряджатися від сонячної батареї MIJIA потужністю 100 Вт, причому досить швидко.

Зовнішнє джерело живлення Xiaomi MIJIA 1000 коштує на внутрішньому ринку Китаю $627. Поки що можна оформити попереднє замовлення. Ціна даної моделі істотно нижча, ніж ціна версії Pro — $891, проте якість не гірша.

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