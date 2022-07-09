Xiaomi відмовилася оновлювати кілька смартфонів до MIUI 13 — Finance.ua

Xiaomi відмовилася оновлювати кілька смартфонів до MIUI 13 Вчора 01:24 — Фондовий ринок

Після появи версії MIUI 13 на базі Android 11 багато користувачів смартфонів минулих років сподівалися отримати оновлення на свої гаджети.

Завдяки бета-тестерувальникам, ще в листопаді минулого року стало відомо, що внутрішнє тестування прошивки отримали всі смартфони (у середньому бюджеті), випущені в 2019 році, і якщо висловлюватися зрозумілою мовою, то компанія розглядала можливість оновлення цих моделей до актуальної версії MIUI.

Наприклад, Redmi Note 8 отримав першу версію MIUI 13 ще в грудні, про що свідчить наступне зображення, на якому видно, що MIUI 13 заснована на Android 11 була випущена для цього смартфона.

Тестування, під час якого розробники працювали над підвищенням стабільності системи, тривало майже півроку до версії MIUI 13 від 16 червня.

Але тепер одним із представників компанії (на форумі Xiaomi) було офіційно оголошено про те, що розробка та тестування нових версій MIUI 13 припинено, іншими словами, шансів на те, що Redmi Note 8 буде оновлено, нема.

Крім Redmi Note 8, компанія закінчила розробку для старшої моделі серії — Redmi Note 8 Pro, якої, без сумніву, вистачило б продуктивності на роботу з новою версією системи. І звичайно Redmi Note 8T теж не отримає нової MIUI.

Крім цього, спостерігаються складнощі з адаптацією MIUI 13 для деяких моделей серій Redmi 9 і Redmi Note 9, але жодних коментарів від компанії не надходило, бета-версії продовжують випускатися регулярно.

itechua За матеріалами:

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