Xiaomi тестує 140 автономних електромобілів — Finance.ua

Xiaomi тестує 140 автономних електромобілів Вчора 00:19 — Технології&Авто

Xiaomi тестує 140 автономних електромобілів

Xiaomi вперше оголосила про свої плани вийти у світ електромобілів минулого року. А нещодавно виступаючи під час корпоративного заходу, генеральний директор Лей Цзюнь сказав, що в компанії вже є робоча сила з 500 співробітників, які займаються виключно розробкою технологій автономного водіння для своїх електромобілів.

Він додав, що автовиробник уже виділив 3,3 мільярда юанів (490 мільйонів доларів) на ініціативу самостійного водіння, повідомляє Reuters.

Інформація про розгортання компанією прототипів автономних транспортних засобів з’явилася менш ніж через два тижні після повідомлення про те, що Xiaomi спілкувалася з представниками Національної комісії розвитку та реформ у Китаї, але стикається з труднощами в отриманні схвалення регуляторних органів для свого проекту автомобіля.

Xiaomi вже виділила 10 мільярдів доларів на автомобільне підприємство і планувала представити свій перший електромобіль у 2024 році.

Нові компанії, які виходять на автомобільний простір Китаю, повинні подати документи, щоб підтвердити свої фінансові та технологічні можливості. Цей процес розгляду часто займає кілька місяців, а в деяких випадках уряд повністю відхиляє заявки. Хоча Xiaomi ще не отримала необхідних схвалень для свого проекту автомобіля, це, здається, не скасовує планів з його появи.

Насправді Xiaomi вже почала роботу над своїм першим автомобільним заводом, який розташований у Пекіні. «Труднощі Xiaomi з отриманням ліцензії на виробництво автомобілів у Китаї можуть перешкодити розробці електромобілів і відкласти дебют, запланований на 2024 рік», — нещодавно заявили про цю проблему аналітики Bloomberg Intelligence Стівен Ценг і Шон Чен.

«Ця затримка може продовжити тягар великих витрат на дослідження та розробки, а також інвестицій в основні засоби, і може вплинути на частку ринку, оскільки китайський сегмент електромобілів стає все більш переповненим швидкозростаючими конкурентами Nio, Xpeng і Li Auto», — пишуть експерти Bloomberg.

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