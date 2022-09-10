Xiaomi та Redmi стають чемпіонами у рейтингах AnTuTu — Finance.ua
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Xiaomi та Redmi стають чемпіонами у рейтингах AnTuTu

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Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала рейтинги найкращих смартфонів Android за співвідношенням ціни та продуктивності в різних цінових категоріях станом на серпень 2022 року.
З виходом нових платформ продовжують змінюватись і рейтинги AnTuTu. У серпні відразу у трьох цінових категоріях уперед вирвалися моделі Xiaomi та Redmi.
Xiaomi та Redmi стають чемпіонами у рейтингах AnTuTu
У бюджетній категорії до 1999 юанів (до $287) перше місце посів Redmi Note 11T Pro, а друге — Redmi Note 10 Pro. Третє місце наразі належить Vivo T2x.
Лідером категорії від 2000 до 2999 юанів (від $288 до $432) став Redmi K50 Gaming Edition, на другому місці — Motorola Edge X30, а на третьому опинився OnePlus Ace Racing Edition.
Xiaomi та Redmi стають чемпіонами у рейтингах AnTuTu
У категорії від 3000 до 3999 юанів (від $433 до $576) на першому місці знаходиться Lenovo Legion Y70, потім йдуть Black Shark 5 Pro та Iqoo 10.
У категорії від 4000 до 4999 юанів (від $577 до $720) перше місце посів Xiaomi 12S, друге — Motorola Moto X30 Pro, а третє — Iqoo 9 Pro.
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За матеріалами:
Portaltele
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