Xiaomi Smart Band 7 Pro порівняли з базовою версією браслета (фото) — Finance.ua
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Xiaomi Smart Band 7 Pro порівняли з базовою версією браслета (фото)

Фондовий ринок
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У Китаї почалися продажі Xiaomi Smart Band 7 Pro. Перші власники вже стали публікувати знімки, на яких порівнюють просунуту та базову версію фітнес-браслету.
Xiaomi Smart Band 7 Pro порівняли з базовою версією браслета (фото)
Візуально відмінності досить сильно впадають у вічі. Причина в тому, що пристрої отримали різні за розміром та формою дисплеї. Якщо Band 7 має витягнуту матрицю, яка закінчується півколами на краях, то Band 7 Pro — щонайменше вдвічі ширше. Кути прямокутного дисплея ледь закруглені. Новинка отримала екран діагоналлю 1,64 дюйми.
Оцінити відмінності можна на фото з порівнянням користувачів. Завдяки використанню ідентичного оформлення робочого екрану можна чіткіше помітити всі відмінності. На знімку фітнес-браслет виводить дату, час, показання з крокоміра. На стандартній версії виводиться ще й пульс. Xiaomi Smart Band 7 Pro отримав більший за ємністю акумулятор, а також GPS-модуль. Загалом модель більше відповідає сегменту смарт-годин, ніж групі фітнес-браслетів, якщо дивитися лише на дизайн.
За матеріалами:
itechua
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