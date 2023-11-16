Xiaomi Redmi K70 у білому кольорі показали на якісних рендерах — Finance.ua

Xiaomi Redmi K70 у білому кольорі показали на якісних рендерах Сьогодні 01:59

Напередодні швидкої презентації нових флагманських смартфонів від суббренду Xiaomi Redmi у мережі почали з’являтися якісні зображення однієї з майбутніх новинок — Redmi K70.

Користувач Х (раніше Twitter) під ніком ZionsAlvin поділився рендерами Redmi K70 у білому кольорі. Як видно, новинка кардинально відрізняється від торішнього Redmi K60 із прямокутним блоком камери, розташованим у кутку. У Redmi K70 блок більше нагадує Xiaomi MIX Fold 3 — він витягнутий завширшки на всю задню панель.

На жаль, технічні характеристики пристроїв серії Redmi K70 поки що не розкриваються, але ми вже знаємо, що модель Redmi K70 Pro отримає чіп Snapdragon 8 Gen 3.

Офіційний анонс нових пристроїв Xiaomi має відбутися до кінця 2023 року.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.