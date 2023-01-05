Xiaomi припиняє оновлювати одразу п'ять своїх смартфонів — Finance.ua
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Xiaomi припиняє оновлювати одразу п'ять своїх смартфонів

Фондовий ринок
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Наразі стало відомо про припинення незабаром підтримки п’яти смартфонів бренду: Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G та Redmi K30 (aka POCO X2 для глобального ринку).
Про це повідомляє інсайдер та датамайнер @kacskrz. Він зауважив, що Xiaomi додала перелічені смартфони до списку EOL (End Of Life). Це означає, що китайський виробник перестає випускати тестові версії для цих моделей.
Смартфони ще деякий час отримуватимуть лише стабільні прошивки, але ось MIUI 14 користувачам Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G та Redmi K30 чекати не варто.
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За матеріалами:
iLenta
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