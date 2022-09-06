Xiaomi представила свій найдешевший смартфон — Finance.ua

Xiaomi представила свій найдешевший смартфон Вчора 23:32 — Технології&Авто

Xiaomi представила свій найдешевший смартфон, Фото: Xiaomi

Компанія Xiaomi представила новий ультрабюджетний смартфон Redmi A1. На сьогодні це найдоступніший смартфон в асортименті китайського техгіганта.

Також новинка примітна тим, що це перший за довгий час смартфон Xiaomi на чистому Android 12 без фірмової оболонки MIUI.

Що стосується характеристик, то у смартфона встановлений 6,52-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1600 × 720 пікселів і частотою оновлення екрана 60 Гц. Під «капотом» — процесор MediaTek Helio A22 з графікою PowerVR GE8320, доповнений 2 ГБ ОЗУ і 32 ГБ вбудованої пам’яті. За харчування відповідає батарея на 5000 мАг з зарядкою 10 Вт.

Фото: Xiaomi

Зовнішній вигляд в апарату звичайний: плоска передня панель з краплеподібним вирізом для «фронталки» (5 Мп), плоскі рамки та задня частина з блоком в дусі Xiaomi 11 Lite, в якому розмістилися два датчики (8 і 2 Мп) і спалах. Єдине, що виділяється — задник з текстурою «під шкіру».

Поки що смартфон представлений для ринку Індії, але його реліз повинен пізніше відбутися і в інших країнах. Ціни на новинку починаються з 6499 рупій (≈2999 грн).

УНІАН За матеріалами:

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