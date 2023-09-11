Xiaomi надійшов у виробництво: подробиці та характеристики — Finance.ua
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Xiaomi надійшов у виробництво: подробиці та характеристики

Технології&Авто
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Xiaomi надійшов у виробництво: подробиці та характеристики
Xiaomi надійшов у виробництво: подробиці та характеристики
У Китаї стартувало складання автомобілів Xiaomi. Машини випускають на сучасному підприємстві в передмісті Пекіна.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Поки що про повномасштабне виробництво не йдеться — збирають приблизно по 50 машин на тиждень. Це передсерійні машини пробної партії, які вже беруть участь у випробуваннях в околицях Пекіна.
Наразі підприємство чекає на дозвіл на випуск авто у великих кількостях від міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю — його мають надати до кінця року. Паралельно на завод почали активно набирати персонал.
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Очікується, що за чотири місяці після початку масового виробництва завод вийде на обсяги в 10 000 авто на місяць, а за рік вийде на повну потужність — він здатний випускати до 150 000 машин щорічно.
Автомобіль Xiaomi має заводське позначення MS11 і може отримати назву Modena. Обтічний седан D-класу коштуватиме приблизно 200 000 — 260 000 юанів ($27 500 — 36 500) у базовій версії і кине виклик Tesla Model 3.
Відомо, що новий Xiaomi MS11 отримає велику батарею ємністю 101 кВт∙год. Запас ходу становитиме до 800 км у задньопривідному варіанті і приблизно 600−650 км — у повнопривідному.

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