Xiaomi хоче увірватись в топ-5 автовиробників у найближчі 20 років — Finance.ua

Xiaomi хоче увірватись в топ-5 автовиробників у найближчі 20 років Сьогодні 02:48 — Технології&Авто

Xiaomi хоче увірватись в топ-5 автовиробників у найближчі 20 років

CEO Xiaomi Лей Джун розказав про амбіції компанії на ринку автомобілів.

За його словами, Xiaomi в найближчі 15-20 років хоче зайняти місце в топ-5 світових автовиробників. Це може звучати досить оптимістично, зважаючи на те, що компанія досі не представила свого першого автомобіля. Однак, все більше технологічних корпорацій пробують сили на ринку електрокарів.

Лей Джун визнає, що Xiaomi Auto на 6-7 років відстає від конкурентів у Китаї, однак перший автомобіль компанії має вийти у 2024 році.

У компанії є великий досвід розробки програмного забезпечення і різноманітних продуктів, тож вони сподіваються швидко наздогнати інших.

Минулого року підрозділ Xiaomi Auto залучив $439 млн інвестицій. Штат складає понад 2300 співробітників R&D. А перший електрокар компанії вже розпочав зимові випробування.

Бачення Xiaomi полягає в тому, щоб запропонувати бездоганну інтеграцію з усіма пристроями в нашому житті — смартфонами, розумними будинками та автомобілями. Компанія хоче надати користувачам повний комплекс пристроїв і сервісів.

Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.