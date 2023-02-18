Xiaomi хоче увірватись в топ-5 автовиробників у найближчі 20 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Xiaomi хоче увірватись в топ-5 автовиробників у найближчі 20 років

Технології&Авто
18
Xiaomi хоче увірватись в топ-5 автовиробників у найближчі 20 років
Xiaomi хоче увірватись в топ-5 автовиробників у найближчі 20 років
CEO Xiaomi Лей Джун розказав про амбіції компанії на ринку автомобілів.
За його словами, Xiaomi в найближчі 15-20 років хоче зайняти місце в топ-5 світових автовиробників. Це може звучати досить оптимістично, зважаючи на те, що компанія досі не представила свого першого автомобіля. Однак, все більше технологічних корпорацій пробують сили на ринку електрокарів.
Лей Джун визнає, що Xiaomi Auto на 6-7 років відстає від конкурентів у Китаї, однак перший автомобіль компанії має вийти у 2024 році.
У компанії є великий досвід розробки програмного забезпечення і різноманітних продуктів, тож вони сподіваються швидко наздогнати інших.
Минулого року підрозділ Xiaomi Auto залучив $439 млн інвестицій. Штат складає понад 2300 співробітників R&D. А перший електрокар компанії вже розпочав зимові випробування.
Бачення Xiaomi полягає в тому, щоб запропонувати бездоганну інтеграцію з усіма пристроями в нашому житті — смартфонами, розумними будинками та автомобілями. Компанія хоче надати користувачам повний комплекс пристроїв і сервісів.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Оформити автоцивілку онлайн 🚗

За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.