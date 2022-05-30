Xiaomi більше ніколи не буде обновляти ще 4 смартфони до нових версій MIUI — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Xiaomi більше ніколи не буде обновляти ще 4 смартфони до нових версій MIUI

Вчора 06:17Фондовий ринок
755
Поряд з хорошими новинами від компанії Xiaomi, які повідомляють про швидкий анонс прошивок, пристроїв і вихід свіжих апдейтів, є і погані новини. Найчастіше ці погані новини пов’язані із припиненням програмної підтримки застарілих моделей. Сьогодні це торкнулося пристрої Xiaomi Mi 9T, Redmi K20, Redmi 7 та Redmi Y3, пише Технофан.
Нагадаємо, що субфлагманський Xiaomi Mi 9T був анонсований практично 3 роки тому, тому завершення підтримки є цілком логічним перебігом подій. Що стосується решти смартфонів, то вони відносяться до середнього цінового сегменту та до бюджетної категорії, тому відмова від подальшого випуску прошивок для них виглядає ще справедливішою.
Людські ресурси Xiaomi не безмежні, тому розробник вважав за краще переорієнтувати людей більш актуальні моделі.
При цьому робити трагедію з цієї події точно не варто, вказані вище моделі все також будуть отримувати важливі патчі безпеки від Google, що дозволить ще довго підтримувати високий рівень захисту. Ну а власникам Xiaomi Mi 9T, Redmi K20, Redmi 7 і Redmi Y3 все ж таки доведеться незабаром задуматися про перехід на більш актуальні пристрої.

Дізнавайтесь першими всі новини про банки та курси валют на Finance.ua 💶

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.