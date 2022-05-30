Xiaomi більше ніколи не буде обновляти ще 4 смартфони до нових версій MIUI — Finance.ua

Xiaomi більше ніколи не буде обновляти ще 4 смартфони до нових версій MIUI

Вчора 06:17 — Фондовий ринок

Поряд з хорошими новинами від компанії Xiaomi, які повідомляють про швидкий анонс прошивок, пристроїв і вихід свіжих апдейтів, є і погані новини. Найчастіше ці погані новини пов’язані із припиненням програмної підтримки застарілих моделей. Сьогодні це торкнулося пристрої Xiaomi Mi 9T, Redmi K20, Redmi 7 та Redmi Y3, пише Технофан.

Нагадаємо, що субфлагманський Xiaomi Mi 9T був анонсований практично 3 роки тому, тому завершення підтримки є цілком логічним перебігом подій. Що стосується решти смартфонів, то вони відносяться до середнього цінового сегменту та до бюджетної категорії, тому відмова від подальшого випуску прошивок для них виглядає ще справедливішою.

Людські ресурси Xiaomi не безмежні, тому розробник вважав за краще переорієнтувати людей більш актуальні моделі.

При цьому робити трагедію з цієї події точно не варто, вказані вище моделі все також будуть отримувати важливі патчі безпеки від Google, що дозволить ще довго підтримувати високий рівень захисту. Ну а власникам Xiaomi Mi 9T, Redmi K20, Redmi 7 і Redmi Y3 все ж таки доведеться незабаром задуматися про перехід на більш актуальні пристрої.

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