Xiaomi Band 7 Pro може отримати модуль GPS — Finance.ua

Xiaomi Band 7 Pro може отримати модуль GPS

Порція нових інсайдів підтвердила готовність Xiaomi явити світові «розумний» фітнес-трекер Band 7 Pro.

Завдяки відразу декільком оприлюдненим напередодні витокам у «Вейбо» та «Твіттері» шанувальники китайського бренду дізналися про дві цікаві особливості перспективного девайсу — більшу, порівняно з попередниками, автономність та вбудований модуль GPS.

Також любителі сенсацій з’ясували ймовірну дату прем’єрного показу пристрою. Якщо все буде гаразд, презентація pro-версії Band 7 відбудеться в другому місяці літа.

З моменту появи нового Xiaomi Band 7 чутки про версію Pro почали швидко зростати. Дехто вважає, що пристрій може дебютувати разом з Xiaomi 12 Ultra. Проте офіційного підтвердження цього немає.

Автори інсайдів пророкують перспективному браслету батарейку на 700 мА/год, великий дисплей та GPS. Джерелом зазначеної інформації став наведений вище скріншот із додатку Mi Door Block.

Офіційних коментарів Xiaomi щодо озвучених чуток поки що немає.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.