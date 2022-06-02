Xiaomi Band 7 Pro може отримати модуль GPS — Finance.ua
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Xiaomi Band 7 Pro може отримати модуль GPS

Вчора 00:54Технології&Авто
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Порція нових інсайдів підтвердила готовність Xiaomi явити світові «розумний» фітнес-трекер Band 7 Pro.
Завдяки відразу декільком оприлюдненим напередодні витокам у «Вейбо» та «Твіттері» шанувальники китайського бренду дізналися про дві цікаві особливості перспективного девайсу — більшу, порівняно з попередниками, автономність та вбудований модуль GPS.
Також любителі сенсацій з’ясували ймовірну дату прем’єрного показу пристрою. Якщо все буде гаразд, презентація pro-версії Band 7 відбудеться в другому місяці літа.
З моменту появи нового Xiaomi Band 7 чутки про версію Pro почали швидко зростати. Дехто вважає, що пристрій може дебютувати разом з Xiaomi 12 Ultra. Проте офіційного підтвердження цього немає.
Автори інсайдів пророкують перспективному браслету батарейку на 700 мА/год, великий дисплей та GPS. Джерелом зазначеної інформації став наведений вище скріншот із додатку Mi Door Block.
Офіційних коментарів Xiaomi щодо озвучених чуток поки що немає.
За матеріалами: prostomob
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