Xiaomi 12 Lite вийшов на міжнародний ринок (фото, ціна) — Finance.ua
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Xiaomi 12 Lite вийшов на міжнародний ринок (фото, ціна)

Фондовий ринок
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На міжнародний ринок вийшов середньобюджетний Xiaomi 12 Lite, який коштує близько $400 і базується на процесорі Snapdragon 778G у парі з 6 чи 8 ГБ оперативної пам’яті, 128 чи 256 ГБ основної пам’яті UFS 2.2, і це далеко не все.
Xiaomi 12 Lite оснащений 6,55-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD, підтримкою Dolby Vision, HDR10+ та частотою оновлення 120 Гц. Також є вбудований у дисплей датчик відбитків пальців.
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Xiaomi 12 Lit
Основна камера з роздільною здатністю 108 МП використовує сенсор Samsung HM2. Разом з нею працюють ультраширококутна камера 8 Мп та макрокамера 2 Мп, а також 32-Мп селфі-камера, розташована по центру передньої панелі.
У списку технічних характеристик зазначена батарея ємністю 4300 мАч із швидкою зарядкою 67 Вт, яка заряджає телефон лише за 41 хвилину, заявляє компанія.
Ціна. Xiaomi 12 Lite можна взяти за ціною $399 за модель 6 ГБ/128 ГБ, $449 за 8 ГБ/128 ГБ та $499 за 8 ГБ/128 ГБ.
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За матеріалами:
Portaltele
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