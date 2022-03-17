Xerox призупинив постачання продукції до росії — Finance.ua

Xerox призупинив постачання продукції до росії

Один із світових лідерів у галузі технологій друку та управління документами Xerox призупинив постачання продукції до росії.

Про це повідомив головний фінансовий директор компанії Ксав’є Хейсс, передає marketwatch.

За його словами, компанія відстежує зміну ситуації в країні та поінформована про загрозу потенційного вилучення активів російським урядом.

Хейсс зазначив, що російський підрозділ не виробляє виручку у великому обсязі, і компанія робить усе, щоб повністю відповідати запровадженим санкціям.

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