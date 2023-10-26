X (Twitter) запустила функцію аудіо- та відеодзвінків — Finance.ua

X (Twitter) запустила функцію аудіо- та відеодзвінків
Соціальна мережа X (Twitter) запровадила функцію аудіо- та відеодзвінків. Користувачі почали отримувати повідомлення про доступ до нової функції при відкритті застосунку.
Про це пише The Verge.
Функція доступна для всіх преміум-користувачів сервісу, але поки що тільки в додатку для iOS.
Як повідомив власник соцмережі Ілон Маск, зараз ця функція є ранньою версією.
Активувати функцію можна за допомогою нового перемикача в налаштуваннях, де можна вибрати користувачів: тих, хто є у адресній книзі; тих, на які підписані; або верифікованих користувачі (можна вибрати всі три категорії).
Офіційного оголошення про запуск нової функції від компанії поки немає, лише зʼявився загадковий допис на сторінці соцмережі:
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