X (Twitter) запустила функцію аудіо- та відеодзвінків — Finance.ua

X (Twitter) запустила функцію аудіо- та відеодзвінків Вчора 23:20 — Технології&Авто

X (Twitter) запустила функцію аудіо- та відеодзвінків

Соціальна мережа X (Twitter) запровадила функцію аудіо- та відеодзвінків. Користувачі почали отримувати повідомлення про доступ до нової функції при відкритті застосунку.

Про це пише The Verge.

Функція доступна для всіх преміум-користувачів сервісу, але поки що тільки в додатку для iOS.

Як повідомив власник соцмережі Ілон Маск, зараз ця функція є ранньою версією.

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Активувати функцію можна за допомогою нового перемикача в налаштуваннях, де можна вибрати користувачів: тих, хто є у адресній книзі; тих, на які підписані; або верифікованих користувачі (можна вибрати всі три категорії).

Офіційного оголошення про запуск нової функції від компанії поки немає, лише зʼявився загадковий допис на сторінці соцмережі:

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