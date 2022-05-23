WSJ: аналітики виявили ознаки інсайдерської торгівлі на крипторинку — Finance.ua
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WSJ: аналітики виявили ознаки інсайдерської торгівлі на крипторинку

Вчора 23:47Фінтех і Картки
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Група невідомих інвесторів отримала значний прибуток, використовуючи інсайдерську інформацію про майбутні лістинги на криптовалютних біржах Binance, Coinbase та FTX.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дані аналітичної компанії Argus.
Argus виявила 46 цифрових гаманців, які у серпні 2021 року придбали токени Gnosis (GNO) на загальну суму $17,3 млн. Одразу після лістингу на популярних торгових платформах вони продали активи, отримавши дохід.
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«Прибуток від операцій з токенами, які видно в блокчейні, склав понад $1,7 млн. Проте їхній справжній дохід, швидше за все, значно вищий, оскільки частину активів перевели з гаманців на біржі, а не обміняли безпосередньо на стейблкойни», — вважають у Argus.
Наприклад, одина з адрес вклала у GNO $360 000 за шість днів до лістингу токена на Binance. Після розміщення на платформі ціна активу стрімко зросла — інвестор ліквідував позицію, отримавши близько $140 000 доходу.

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У компанії зазначили, що пов’язані з інсайдерською торгівлею адреси виявляли ознаки активності аж до квітня 2022 року.
Проблема інсайдерської торгівлі на криптовалютному ринку порушується не вперше. У квітні 2022 року лідер думок Cobie виявив адресу, яка вклала «сотні тисяч доларів» у токени, представлені у списку Coinbase Asset Listing, за 24 години до його публікації.
За матеріалами: Forklog
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