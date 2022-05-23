WSJ: аналітики виявили ознаки інсайдерської торгівлі на крипторинку — Finance.ua

Argus виявила 46 цифрових гаманців, які у серпні 2021 року придбали токени Gnosis (GNO) на загальну суму $17,3 млн. Одразу після лістингу на популярних торгових платформах вони продали активи, отримавши дохід.
«Прибуток від операцій з токенами, які видно в блокчейні, склав понад $1,7 млн. Проте їхній справжній дохід, швидше за все, значно вищий, оскільки частину активів перевели з гаманців на біржі, а не обміняли безпосередньо на стейблкойни», — вважають у Argus.
Наприклад, одина з адрес вклала у GNO $360 000 за шість днів до лістингу токена на Binance. Після розміщення на платформі ціна активу стрімко зросла — інвестор ліквідував позицію, отримавши близько $140 000 доходу.
У компанії зазначили, що пов’язані з інсайдерською торгівлею адреси виявляли ознаки активності аж до квітня 2022 року.
Проблема інсайдерської торгівлі на криптовалютному ринку порушується не вперше. У квітні 2022 року лідер думок Cobie виявив адресу, яка вклала «сотні тисяч доларів» у токени, представлені у списку Coinbase Asset Listing, за 24 години до його публікації.