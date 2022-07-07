Wizz Air знову пропонує працевлаштування для українців — Finance.ua
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Wizz Air знову пропонує працевлаштування для українців

Особисті фінанси
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Угорський лоукостер Wizz Air заявив про новий набір персоналу на бази в Лондоні-Лутоні, Лондоні-Гатвіку, Кардіффі, Будапешті, Дебрецені, Тирані, Ларнаці та Кутаїсі. Українцям пропонують подавати заявки на вакансії бортпровідників, пише www.the-warsaw.com.
Лоукост-перевізник із Угорщини запрошує громадян України, які мешкають у Польщі, подавати заявки на вакансії бортпровідників у зазначених містах.
Залишити заявку можна ось тут.
Повідомляється, що подавати заявки можуть як кандидати з досвідом роботи в авіації, так і без. Здобувачам пропонують конкурентоспроможну заробітну плату, зручний щомісячний графік та можливість вибору серед варіантів кар’єрних можливостей.
Крім бортпровідника, можна пробуватися на посади інструктора, спеціаліста з обслуговування клієнтів, а також брати участь у програмі «Від бортпровідника до капітана».

Довідка Finance.ua:

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За матеріалами:
Finance.ua
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