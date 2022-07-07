Wizz Air знову пропонує працевлаштування для українців — Finance.ua

Wizz Air знову пропонує працевлаштування для українців Вчора 11:11 — Особисті фінанси

Угорський лоукостер Wizz Air заявив про новий набір персоналу на бази в Лондоні-Лутоні, Лондоні-Гатвіку, Кардіффі, Будапешті, Дебрецені, Тирані, Ларнаці та Кутаїсі. Українцям пропонують подавати заявки на вакансії бортпровідників, пише www.the-warsaw.com.

Лоукост-перевізник із Угорщини запрошує громадян України, які мешкають у Польщі, подавати заявки на вакансії бортпровідників у зазначених містах.

Повідомляється, що подавати заявки можуть як кандидати з досвідом роботи в авіації, так і без. Здобувачам пропонують конкурентоспроможну заробітну плату, зручний щомісячний графік та можливість вибору серед варіантів кар’єрних можливостей.

Крім бортпровідника, можна пробуватися на посади інструктора, спеціаліста з обслуговування клієнтів, а також брати участь у програмі «Від бортпровідника до капітана».

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