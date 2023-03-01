Wizz Air прояснив рішення щодо скасування всіх рейсів у Молдову — Finance.ua

Wizz Air прояснив рішення щодо скасування всіх рейсів у Молдову Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

Лоукостер Wizz Air офіційно підтвердив скасування всіх рейсів в Молдову з 14 березня.

«Після нещодавніх подій в Молдові та підвищеного, але не неминучого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air зробив важке, але відповідальне рішення скасувати всі польоти в Кишинів», — говориться в офіційній заяві лоукостера, яку він надіслав на запит avianews.com

В авіакомпанії повідомили, що натомість збільшать число рейсів та маршрутів з румунського міста Ясси, яке розташовано в 95 км від Кишинева.

Після 14 березня Wizz Air відкриє рейси з Ясс до Берліну та підвищить частоту польотів в Барселону, Мілан, Болонью, Рим, Дортмунд, Ларнаку, Лондон та Тревізо. Польоти в усі ці міста Wizz Air здійснював з Кишинева.

У той же час альтернативи рейсами Кишинів-Будапешт та Кишинів-Прага з Ясс не буде. Ці польоти будуть скасовані. Wizz Air пропонує пасажирам з цих маршрутів отримати 100% повернення коштів за квитки або 120% у вигляді кредиту на рахунок Wizz. Цей кредит можна буде використати для купівлі квитків та послуг Wizz Air на інші маршрути.

«Wizz Air залишається відданою молдовському ринку та лояльною до клієнтів. Ми продовжимо регулярно оцінювати ситуацію, щоб відновити базу в Молдові як тільки це стане безпечно», — зазначається в заяві лоукостера.

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