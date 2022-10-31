Wizz Air переносить базу з Молдови — Finance.ua
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Wizz Air переносить базу з Молдови

Світ
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Угорський лоукостер Wizz Air тимчасово закриває свою базу в Кишиневі та переносить її до Румунії.
Про це повідомляє НВ.
Проте, незважаючи на зміну аеропорту базування, компанія продовжуватиме літати зі столиці Молдови.
«Повідомлення компанії про зміну операційної бази може призвести до скасування деяких напрямків та зниження частоти перельотів», — заявили в управлінні цивільної авіації Молдови.
Передбачається, що після перенесення бази до Румунії Wizz Air продовжить перельоти з Кишинева до Австрії, Чехії, Італії, Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Великобританії, але при цьому зупинить перельоти з Кишинева до Базеля, Парижа, Брюсселя й Туріна.
За матеріалами:
НВ
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