Wizz Air надасть 10 тисяч квитків для українських біженців - хто може отримати — Finance.ua

Біженці з України, які виїхали в сусідні країни — Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію і Словаччину — отримають доступ до рейсів у Велику Британію, якщо вони отримали в цю країну візу за урядовою схемою «Будинки для України».
Всього квитки можна отримати на 61 маршруті з різних міст. Біженці безкоштовно можуть взяти з собою одне місце багажу і одне місце ручної поклажі.
Полетіти можна буде протягом місяця — з 14 травня до 15 червня.
Перші втікачі від війни мають прибути з Кракова і Варшави в в аеропорт Лутона вже в цю суботу, щоб зустрітися зі своїми британськими «спонсорами».
«Основна мета цієї ініціативи — надати українським біженцям безкоштовний проїзд в цей кризовий час, а також підтримати візову схему уряду Великої Британії Homes for Ukraine», — йдеться в заяві лоукостера.
До 5 травня за схемою надання житла місцевими жителями до Великої Британії вже прибули 37 тисяч українських біженців, а всього віз видано — 95 тисяч. За оформленням британських віз українці звертаються в консульства в європейських містах.
Ініціативу втілюють в життя спільно з благодійними організаціями. Група підтримки біженців «Choose Love» створила сайт для збору додаткових коштів, щоб можна було додати більше безкоштовних квитків для українців, яким потрібно дістатися до Великої Британії.