WhiteBIT поглинула грузинську компанію з майже 2 млн клієнтів — Finance.ua
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WhiteBIT поглинула грузинську компанію з майже 2 млн клієнтів

Фінтех і Картки
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Криптовалютна біржа WhiteBIT поглинула компанію-лідера грузинського ринку серед програм лояльності та електронних гаманців.
WhiteBIT поглинула грузинську компанію з майже 2 млн клієнтів
Найбільша європейська криптовалютна біржа українського походження WhiteBIT продовжує масштабуватися та розширювати власну міжнародну діяльність. Компанія поглинула першу та найбільшу небанківську установу Грузії Unicard/Pay Unicard, яка є лідером грузинського ринку серед програм лояльності та електронних гаманців. Сьогодні послугами Pay Unicard у Грузії користується 2 млн клієнтів.
Поглинання Pay Unicard у Грузії — черговий крок розширення екосистеми WhiteBIT, вдосконалення сервісів компанії, їхнього функціоналу та можливостей для користувачів WhiteBIT.
«WhiteBIT продовжує розвиток та масштабування. У нас немає часу на балачки, ми діємо. Наша команда зможе правильно використати можливості Pay Unicard та інтегрувати криптовалюту в сектор програм лояльності та електронних гаманців, певною мірою це буде технологічний прорив. Це додасть більше можливостей та свободи для наших клієнтів», — розповів CEO WhiteBIT Володимир Носов.
Наступним кроком розвитку криптовалютної біржі стане запуск платіжної карти WhiteBIT.
Довідка: WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об’єднує 500+ учасників.
ТОВ «Pay Unicard» є першою небанківською установою в Грузії, яка пропонує своїм клієнтам електронний гаманець UNIwallet і небанківські платіжні картки UNIcard Visa/Mastercard на додаток до картки лояльності UNIcard. Послугами Pay Unicard користується 2 млн клієнтів.
За матеріалами:
whitebit.com
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