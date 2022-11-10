WhiteBIT поглинула грузинську компанію з майже 2 млн клієнтів — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ WhiteBIT поглинула грузинську компанію з майже 2 млн клієнтів Сьогодні 11:48 — Фінтех і Картки

Криптовалютна біржа WhiteBIT поглинула компанію-лідера грузинського ринку серед програм лояльності та електронних гаманців.

Найбільша європейська криптовалютна біржа українського походження WhiteBIT продовжує масштабуватися та розширювати власну міжнародну діяльність. Компанія поглинула першу та найбільшу небанківську установу Грузії Unicard/Pay Unicard, яка є лідером грузинського ринку серед програм лояльності та електронних гаманців. Сьогодні послугами Pay Unicard у Грузії користується 2 млн клієнтів.

Поглинання Pay Unicard у Грузії — черговий крок розширення екосистеми WhiteBIT, вдосконалення сервісів компанії, їхнього функціоналу та можливостей для користувачів WhiteBIT.

«WhiteBIT продовжує розвиток та масштабування. У нас немає часу на балачки, ми діємо. Наша команда зможе правильно використати можливості Pay Unicard та інтегрувати криптовалюту в сектор програм лояльності та електронних гаманців, певною мірою це буде технологічний прорив. Це додасть більше можливостей та свободи для наших клієнтів», — розповів CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Наступним кроком розвитку криптовалютної біржі стане запуск платіжної карти WhiteBIT.

Довідка: WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об’єднує 500+ учасників.

ТОВ «Pay Unicard» є першою небанківською установою в Грузії, яка пропонує своїм клієнтам електронний гаманець UNIwallet і небанківські платіжні картки UNIcard Visa/Mastercard на додаток до картки лояльності UNIcard. Послугами Pay Unicard користується 2 млн клієнтів.

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