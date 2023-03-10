WhatsApp почав масово блокувати мільйони облікових записів — Finance.ua

WhatsApp почав масово блокувати мільйони облікових записів Сьогодні 22:56 — Фондовий ринок

Найбільш поширеним, популярним і відомим месенджером для спілкування є WhatsApp, а його функціональні можливості просто вражають. Вони здатні задовольнити потреби практично абсолютно кожної людини, що вкрай позитивно позначається на доступності та популярності цього сервісу.

Однак далеко не всіх влаштовують ті функції і можливості, які WhatsApp пропонує за замовчуванням. Це програмне забезпечення не містить у собі будь-якої реклами, але існує спосіб розширити такі, отримавши доступ до таких можливостей, які недоступні будь-кому ще. І це, звісно ж, різного роду сторонні клієнти месенджера, що володіють вкрай широкими функціональними можливостями.

З використанням таких користувачі можуть використовувати режим невидимки, зберігати повідомлення, що зникають, пересилати недоступні до пересилання повідомлення і так далі. Можливостей такого роду ПЗ пропонує по-справжньому багато, а доступне воно на ринку вже багато років. Але незабаром усе зміниться, а станеться це 12 березня.

Ще на початку березня месенджер WhatsApp оголосив про те, що в недалекому майбутньому він почне відключати назавжди облікові записи, які використовують для спілкування сторонні клієнти месенджера. Крім того що всі API таких уже відключені, з 12 березня 2023 року всіх тих, хто такими користуються, почнуть карати блокуванням облікового запису. Воно матиме безстроковий характер, тобто зняти його не вийде навіть через якийсь час.

Піти на такий крок адміністрація найбільшого у світі месенджера вирішила, що очевидно, через намір раз і назавжди позбутися будь-якого стороннього ПЗ, що дає змогу спілкуватися з використанням додаткових нестандартних можливостей. Через таких користувачів страждає безпека особистих даних багатьох інших, з ким вони спілкуються.

І ось, як з’ясувалося, процес блокування мільйонів облікових записів, які зараз пов’язані зі сторонніми клієнтами найбільшого у світі месенджера, розпочнеться вже з 12 березня. Поки що не відомо, наскільки інтенсивно відключатимуть акаунти у WhatsApp, але це безумовно почне відбуватися. Щоб не потрапити під блокування, важливо відмовитися від використання будь-яких кастомних клієнтів месенджера, видаливши їх із телефона.

Після цього потрібно встановити оригінальний клієнт і виконати вхід в акаунт. Це потрібно для того, щоб сервери месенджера бачили, що конкретний користувач «виправився» і почав використовувати оригінальне ПЗ, тому відключати його від месенджера на рівні блокування номера телефону тепер не потрібно.

iTechua За матеріалами:

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