WhatsApp отримав функцію з Telegram Premium — Finance.ua

WhatsApp отримав функцію з Telegram Premium Вчора 23:32 — Фондовий ринок

Популярний месенджер WhatsApp отримав доопрацьовану можливість реакцій на повідомлення. Про це повідомляє SamMobile.

Йдеться про швидкі реакції, які користувач може ставити на будь-які повідомлення в чаті. Зазвичай панель реакцій з’являється при тривалому натисканні на повідомлення. Реакції з’явилися в WhatsApp вже досить давно, але їх кількість була обмежена шістьма емодзі. Тепер вибір став багатшим.

Згідно з джерелом, WhatsApp розпочав розгортання «прокачаних» реакцій на повідомлення. Тепер користувач зможе вибрати абсолютно будь-який емодзі зі всього набору, доступного в месенджері. У панелі реакцій поряд з основними емодзі з’явиться кнопка «Додати», натиснувши на яку відкриється екран з колекцією емодзі.

Розгортання цієї функції відбувається поступово, тому більшості користувачів швидше за все доведеться почекати. Нові реакції стануть доступними для всіх бажаючих у найближчі кілька тижнів.

Варто зазначити, що в інших месенджерах також є подібна можливість. Наприклад, Signal вже дозволяє використовувати будь-який емодзі з набору як реакцію. Подібна фішка є і в Telegram, але за неї доведеться заплатити: вибрати додаткові реакції понад базовий набор дозволяється лише передплатникам Telegram Premium.

itechua За матеріалами:

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