Westinghouse продадуть за $7,9 млрд на тлі відродження атомної енергетики — Finance.ua

Westinghouse продадуть за $7,9 млрд на тлі відродження атомної енергетики Вчора 02:27 — Фондовий ринок

Westinghouse продадуть за $7,9 млрд на тлі відродження атомної енергетики

Американську атомну енергетичну компанію Westinghouse Electric купує консорціум, підтримуваний приватними інвестиціями, в межах угоди на $7,9 млрд. Отже, війна в Україні стимулює новий інтерес до галузі, яка втратила популярність у інвесторів.

Про це пише Financial Times

Brookfield Renewable Partners, один із найбільших у світі інвесторів у чисту енергетику, і Cameco, постачальник уранового палива, купують Westinghouse, роблячи ставку на те, що проблеми клімату та енергетичної безпеки відродять атомну галузь.

Вони придбають групу, що виробляє технології, які використовуються приблизно в половині з 440 атомних реакторів світу, у окремого підрозділу Brookfield Asset Management, що управляє приватними інвестиціями.

«Ми спостерігаємо одні з найкращих ринкових показників, які ми коли-небудь бачили в секторі атомної енергетики», — сказав Тім Гітцель, виконавчий директор Cameco, додавши, що «атомна енергія стає все більш важливою у світі, в якому пріоритет віддається електрифікації, декарбонізації та енергетичній безпеці».

Cameco вже оголосила про продаж акцій на суму $650 млн для фінансування угоди.

Вторгнення москви в Україну ще більше привернуло увагу до атомної енергетики, оскільки країни поспішають знайти надійну заміну російським нафті та газу.

Brookfield Renewable Partners придбає 51% акцій Westinghouse за $2,3 млрд, а Cameco — 49% компанії за $2,2 млрд. При включенні $3,4 млрд до існуючого боргу, який зберігається на балансі Westinghouse, покупці заплатять за підприємство $7,9 млрд.

Після завершення продажу частина компанії належатиме Brookfield Transition Fund, який очолює колишній керівник Банку Англії Марк Карні.

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