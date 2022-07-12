Westinghouse і "Енергоатом" підписали контракт для будівництва двох блоків на Хмельницькій АЕС — Finance.ua

Westinghouse і "Енергоатом" підписали контракт для будівництва двох блоків на Хмельницькій АЕС Вчора 16:45 — Енергетика

Американська Westinghouse Electric Company і НАЕК «Енергоатом» підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС в Україні.

Про це повідомляється на сайті Westinghouse

Зазначається, що такий крок сприятиме досягненню раніше підписаної угоди між Westinghouse та «Енергоатомом» щодо будівництва установок AP1000 на блоках № 5 та № 6 Хмельницької АЕС, початку процесу ліцензування та подальшого розвитку українських ініціатив, вироблення чистої енергії.

«Ми готові надати наші технології та обладнання для заводів AP1000 в Україні, і постійно надихаємося непохитною рішучістю і стійкістю наших стратегічних партнерів», — цитує пресслужба президента Westinghouse Energy Systems Девіда Дарема.

Також в компанії нагадали, що в червні 2022 року Westinghouse і «Енергоатом» розширили угоди з постачання всього ядерного палива для експлуатаційного парку НАЕК «Енергоатом» в Україні та будівництва дев’яти заводів AP1000 по всій країні.

Збільшення кількості атомних енергоблоків:

Раніше в Міністерстві енергетики повідомляли, що Україна збільшить кількість атомних енергоблоків, які будуватимуться за технологіями Westinghouse, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з кращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.

11 березня, після вторгнення рф на територію України, «Енергоатом» повністю відмовився від ядерного палива російського виробництва.

УНІАН За матеріалами:

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