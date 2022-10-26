Western Union планує запустити криптобіржу та власну криптовалюту — Finance.ua
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Western Union планує запустити криптобіржу та власну криптовалюту

Фінтех і Картки
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Western Union планує запустити криптобіржу та власну криптовалюту
Western Union планує запустити криптобіржу та власну криптовалюту
Міжнародна система термінових грошових переказів Western Union подала заявку на торговельну марку, пов’язану з криптовалютами, до Бюро патентів і товарних знаків США.
Про це повідомив уповноважений з торгових марок Майк Кондудіс.
Заявки, подані Western Union, означають, що компанія має намір запустити власну біржу віртуальної валюти та криптовалютний токен. Фінансовий гігант також планує розширити свою діяльність у сфері управління та адміністрування цифрових активів.
Rомпанія Western Union відносно обережно ставилася до впровадження блокчейн-технологій у свої сервіси. Ще у грудні 2018 року колишній президент Western Union Global Money Transfer Оділон Алмейда заявив, що додавання криптовалют як опції для клієнтів не на часi, оскільки цифрові активи на той час ще не отримали масштабного світового визнання.
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Алмейда зазначив: «Криптовалюта може стати ще одним варіантом обміну активами між людьми та країнами. Якщо це станеться, ми будемо готові до запуску».
Схоже, що через чотири роки Western Union зрозуміла цінність криптовалют та те, як посилюється конкуренція у міжнародному просторі грошових переказів, і саме це нарешті підштовхнуло гіганта грошових послуг до виходу на криптовалютні ринки.

Де краще зберігати криптовалюту

За матеріалами:
noworries
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