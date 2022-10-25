Warner Bros. Discovery витратить на реструктуризацію в $4,3 млрд до кінця 2024 року — Finance.ua
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Warner Bros. Discovery витратить на реструктуризацію в $4,3 млрд до кінця 2024 року

Фондовий ринок
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Warner Bros. Discovery витратить на реструктуризацію в $4,3 млрд до кінця 2024 року
Warner Bros. Discovery витратить на реструктуризацію в $4,3 млрд до кінця 2024 року
Американська медіакомпанія Warner Bros. Discovery, створена торік у результаті злиття WarnerMedia (медіа підрозділи AT&T Inc.) з Discovery Inc., має намір реструктурувати операції, щоб урізати витрати.
Як повідомляє Variety, у компанії прогнозують, що витрати на реструктуризацію бізнесу до кінця 2024 року становитимуть близько $4,3 млрд. Основна частина витрат — від $2 до $2,5 млрд — припаде на сферу виробництва контенту. Компанія планує відмовитися від продовження низки вже розпочатих проєктів та спише пов’язані з ними витрати.
Передбачалося, що злиття WarnerMedia та Discovery призведе до економії на витратах у розмірі близько $3,5 млрд.
З моменту закриття угоди об’єднана компанія скоротила робочі місця, у тому числі у підрозділі HBO та кабельних каналах Discovery.
Раніше цього місяця також було оголошено про скорочення 26% робочих місць у телевізійному підрозділі Warner Bros.
WarnerMedia та Discovery оголосили про об’єднання у 2021 році. Тоді вони заявили про плани створити стрімінговий гігант вартістю $150 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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