Warner Bros. Discovery витратить на реструктуризацію в $4,3 млрд до кінця 2024 року — Finance.ua

Warner Bros. Discovery витратить на реструктуризацію в $4,3 млрд до кінця 2024 року Вчора 20:19 — Фондовий ринок

Warner Bros. Discovery витратить на реструктуризацію в $4,3 млрд до кінця 2024 року

Американська медіакомпанія Warner Bros. Discovery, створена торік у результаті злиття WarnerMedia (медіа підрозділи AT&T Inc.) з Discovery Inc., має намір реструктурувати операції, щоб урізати витрати.

Як повідомляє V ariety , у компанії прогнозують, що витрати на реструктуризацію бізнесу до кінця 2024 року становитимуть близько $4,3 млрд. Основна частина витрат — від $2 до $2,5 млрд — припаде на сферу виробництва контенту. Компанія планує відмовитися від продовження низки вже розпочатих проєктів та спише пов’язані з ними витрати.

Передбачалося, що злиття WarnerMedia та Discovery призведе до економії на витратах у розмірі близько $3,5 млрд.

З моменту закриття угоди об’єднана компанія скоротила робочі місця, у тому числі у підрозділі HBO та кабельних каналах Discovery.

Раніше цього місяця також було оголошено про скорочення 26% робочих місць у телевізійному підрозділі Warner Bros.

WarnerMedia та Discovery оголосили про об’єднання у 2021 році. Тоді вони заявили про плани створити стрімінговий гігант вартістю $150 млрд.

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