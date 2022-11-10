Вживані авто з-за кордону: скільки грошей витратили українці з липня — Finance.ua

Вживані авто з-за кордону: скільки грошей витратили українці з липня Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Вживані авто з-за кордону: скільки грошей витратили українці з липня

Із липня по вересень включно сукупна митна вартість усіх вживаних авто, які пройшли митне оформлення протягом цього періоду, склала 11,8 мільярда гривень. По сьогоднішньому офіційному обмінному курсі валют, це близько $322 мільйонів. З них у жовтні — 4,2 мільярда гривень.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Скільки привезли вживаних авто після скасування нульового розмитнення

З моменту скасування так званого «нульового» розмитнення, тобто від 1 липня 2022 року, митне оформлення пройшли понад 41,2 тисячі вживаних легковиків.

Так, у середньому по «старих-нових» ставках українці імпортують близько 13,7 тисячі легкових авто з пробігом. Для порівняння, у травні та червні, на піку так званого «нульового розмитнення», з-за кордону привезли 93,6 тис. та 138,2 тис. вживаних легкових машин відповідно. Тобто темпи імпорту впали у понад 8 разів.

Графік: eauto.org.ua

Скільки витратили грошей на вживані авто з-за кордону

За перші три місяці після повернення митних платежів зразка 2018 року і падіння кількості імпортованих авто, відповідно зменшилася і кількість коштів, які українці витратили на купівлю авто з-за кордону.

Так, із липня по вересень включно сукупна митна вартість усіх вживаних авто, які пройшли митне оформлення протягом цього періоду, склала 11,8 мільярда гривень.

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Для порівняння, протягом квітня-червня включно сумарна митна вартість усіх імпортованих легковиків склала 33,6 мільярда гривень, або ж понад $1,1 мільярда по тогочасному курсу обміну валют.

Якого віку ввозять автомобілі

Середній вік автомобілів, які привозили з липня по вересень, складає 7 років.

Для порівняння, у травні та червні середній вік імпортних легковиків склав 16 років, тобто в середньому привозили машини 2006 року випуску.

Скільки коштують вживані авто з-за кордону

Найбільшу частку в структурі займають автомобілі вартістю $1-2 тисячі. За підсумками липня-вересня таких було 25,4% від загальної кількості ввезених. Для порівняння, протягом квітня-червня цей показник складав 29%.

Графік: eauto.org.ua

Проте, оскільки частка дорожчих автомобілів зросла, вищою стала і середня вартість вживаного легковика з-за кордону, більш ніж у двічі. У серпні вона була максимальною, на рівні $5 693, а за підсумками вересня склала $5 393. При цьому ще липні цей показник був на рівні $2 190.

Скільки заплатили податків за імпортні вживані авто після скасування нульового розмитнення

Найменше митних платежів після скасування «нульового» розмитнення українці заплатили у липні: 880 мільйонів гривень. У серпні до бюджету потрапило 1,5 мільярда гривень, а у вересні — 1,4 мільярда.

Якщо розглянути структуру сплачених митних платежів, то найбільше коштів до бюджету приносить ПДВ. Так, протягом вересня українці сплатили 0,69 мільярда гривень цього податку. Акцизний податок склав 0,44 мільярда гривень.

При цьому кінцева сума митних платежів могла б бути значно більшою внаслідок більшої кількості імпортованих вживаних авто. Проте за чинними ставками акцизу ввозити машини, на які існує найбільший попит, невигідно, у першу чергу — через цей податок, який виконує фактично заборонну функцію, а не бюджетонаповнюючу, вважають експерти Інституту досліджень авторинку.

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