Вже незабаром клієнтам ПУМБ стане доступна державна програма підтримки «Доступний факторинг» — Finance.ua
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Вже незабаром клієнтам ПУМБ стане доступна державна програма підтримки «Доступний факторинг»

Фондовий ринок
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Вже незабаром клієнтам ПУМБ стане доступна державна програма підтримки «Доступний факторинг»
Вже незабаром клієнтам ПУМБ стане доступна державна програма підтримки «Доступний факторинг»
Уряд України прийняв рішення про забезпечення доступу українського бізнесу до факторингового фінансування.
Відповідно до умов нової програми «Доступний факторинг», держава компенсуватиме вартість факторингу, наданого банками, до рівня 13%.
Сьогодні запуск факторингу з компенсацією відсотків є важливим кроком у сприянні розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Завдяки такій ініціативі підприємства зможуть отримати доступ до необхідного та, що важливо, доступного фінансування навіть у період війни.
Факторинг — це дієвий інструмент, який дозволяє постачальникам отримувати до 100% вартості поставлених товарів або наданих послуг ще до того як замовник розрахується з ними. Він допоможе уникнути браку оборотних коштів та не чекати на оплату від покупця місяцями.
Компенсації підлягатимуть будь-які товари, послуги або роботи українського виробництва. Надаватимуть же факторинг банки-фактори, що уклали договір про співробітництво з Фондом розвитку підприємництва та надають факторингові послуги.
ПУМБ вже багато років утримує позиції беззаперечного лідера у наданні факторингових послуг, обіймаючи долю ринку більше 52%. Враховуючи увесь досвід та експертизу, банк одним із перших підтримав ініціативу та доєднався до розробки програми. Зокрема безпосередню участь від банку взяла Людмила Бельдинська, керівниця відділу факторингу ПУМБ.
За матеріалами:
ПУМБ
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