Вже друга бідна країна легалізувала Bitcoin — Finance.ua

Вже друга бідна країна легалізувала Bitcoin

Вчора 11:18 — Фінтех і Картки

Вже друга бідна країна легалізувала Bitcoin

Центральноафриканська Республіка узаконила Bitcoin як платіжний засіб нарівні з центральноафриканським франком. Президент підписав документ.

Про це повідомив глава адміністрації президента країни Обед Намсіо, пише агентство AFP.

«Цей крок робить Центральноафриканську Республіку однією з найсміливіших та найбільш далекоглядних країн світу», — йдеться у заяві президентської адміністрації.

Зауважимо, ЦАР — одна з найбідніших країн світу. Практично 90% жителів цієї африканської держави живуть за межею бідності.

ЦАР стала другою країною світу, яка ухвалила рішення про легалізацію криптовалюти як платіжного засобу, після Сальвадору.

МВФ розкритикував рішення Сальвадору, заявивши про великі ризики, пов’язані з використанням Bitcoin, для фінансової стабільності держави. На тлі новини міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг Сальвадора в іноземній валюті до рівня Caa1 з «негативним» прогнозом.

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